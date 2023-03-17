抖音CEO周受資：美憂國安 逼中撤資不會解決問題

拜登政府將要求美國TikTok脫離北京母公司「字節跳動」，TikTok執行長周受資表示，這項要求並不會解決美國的國安擔憂。(Getty Images)

華爾街 日報報導拜登政府要求抖音 中國持有者售出股分，否則將對抖音施加禁令的次日，短影音平台國際版抖音(TikTok)執行長周受資(Shou Zi Chew)16日表示，強制中國所有者出售股分，並不會解決美國對此應用程序(App)的國家安全擔憂。

目前人在華府 、準備下周參加國會針對抖音舉行的聽證會的周受資說，美國要求將抖音從中國所有者手中剝離開來，並不會比抖音已提出的數十億元計畫提供更多保護。

華爾街日報15日報導刊出後，抖音隨即發表聲明表示，「撤資不能解決問題，所有權的變更不會對數據流或使用權限施加任何新限制。」

周受資在華府接受華爾街日報專訪時，進一步闡明抖音提出的「德克薩斯計畫」(Project Texas)。

抖音2022年同意實施「德克薩斯計畫」來解決美國官員的國家安全擔憂，預計在幾年內花費數十億元將其用戶數據轉移到美國和歐洲伺服器，並引入美國科技巨頭甲骨文公司(Oracle Corp.)存儲美國用戶數據和審查其軟體，任命一個由政府批准的三人監督委員會；一切都是為了防範中國施加影響力。

他表示，「歡迎對此計畫未著墨的風險提供反饋，但目前我還沒有聽到該計畫無法解決的任何問題。」周受資23日將於眾院能源和商務委員會作證，那是他證明該計畫確實可以減輕美國國家安全擔憂的機會。

目前有上億美國人使用抖音，這是美中兩國廣泛衝突的最大引爆點之一，美國決策者立場愈來愈強硬；但美國若禁用抖音也可能面臨政治後果，抖音已嘗試多種策略來贏得華府支持。北京尚未就潛在出售股權事宜公開發表意見，但中方逐漸開始強調要保護中國技術。

在採訪中，周受資拒絕透露抖音母公司字節跳動(ByteDance Ltd.)創始人是否願意出售股分。他表示，創始人擁有公司20%股分。抖音曾表示，字節跳動另60%股分由全球投資者持有，20%由員工持有。

周受資也排除在短期內對抖音進行首次公開募股的可能性；他表示，他和字節跳動一直在積極考慮這樣的上市，但也認為現在不是合適時機，他說：「目前沒有具體計畫。」

周受資強調，「德克薩斯計畫背後的想法是，中國法律或任何法律怎麼說都無關緊要，因為是我們來取得美國用戶數據，我們會把這些數據放在他們接觸不到的地方。」他說：「我認為這些才是真正的解決方案。」