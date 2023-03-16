宏都拉斯轉向 凸顯美中在中美洲角力加劇

宏都拉斯首都德古西加巴的「天下為公」廣場，台宏兩國國旗揚，但邦交已生變。（Getty Images）

宏都拉斯新當選總統秀瑪菈•卡斯楚(Xiomara Castro)傳出將與中國建交；學者指出，中美洲是華府 的戰略後院，華府長期在中美洲政治經濟占據主導地位，宏都拉斯轉向，凸顯美中兩大強權在中美洲的角力戰益發熾烈。

金融時報(Fiancial Times)報導，研究拉丁美洲與中國關係的美國陸軍戰爭學院教授艾里斯(Evan Ellis)分析指出，北京 和台北之間外交休兵結束、中美洲政府的財政需求、中國日益增長的經濟重要性及疫苗外交奏效，都在推動中美洲國家遠離美國，轉為中國合作夥伴；另一個影響因素是，當地民粹主義領袖東山再起。

過去五年，北京已挖走台北在中美洲和加勒比地區的三個邦交 國：薩爾瓦多、巴拿馬和多明尼加共和國(Dominican Republic)。

部分分析人士認為，美國會不惜一切代價阻止宏都拉斯靠近中國。宏都拉斯首都德古西加巴國防大學(National Defence University in Tegucigalpa)名譽教授楊建平(Antonio Yang)表示，「美國絕不會讓宏都拉斯跑票，因為它對國土安全至關重要。」

美國負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯(Brian Nichols)曾在大選前最後一刻前往宏都拉斯會見卡斯楚；分析人士指稱，這次會面有一定程度是為了阻止宏國倒向中國。

另有分析人士認為，卡斯楚的丈夫、宏國前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)在2009年政變中被推翻，這場政變得到美國默許支持。研究拉丁美洲的台灣學者向駿(Antonio Hsiang)說：「卡斯楚肯定會記住這一點，台灣可能要付出代價。」

無論最終決定如何，拖延談判，符合卡斯楚利益。華府智庫「美洲國家對話組織」(Inter-American Dialogue)專家邁爾斯(Margaret Myers)說：「他們對台灣的承認是個有用的籌碼，可以吸引華府支持。一旦建交，宏都拉斯對中國的重要性就會減弱。 一旦他們使用了這唯一的籌碼，籌碼就消失了。」