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台宏邦交生變 美警告：中國許多承諾都跳票

編譯張佑生、記者歐陽良盈／綜合報導
宏台邦交生變
宏台邦交生變

中美洲宏都拉斯總統秀瑪菈•卡斯楚(Xiomara Castro)當地時間14日宣布，已指示外長著手與中華人民共和國建立外交關係。台灣與宏都拉斯邦交生變，美國國務院發言人15日表示，宏國政府應要知道中國許多承諾都跳票，鼓勵各國擴大與台灣往來。

國務院未具名的發言人指出，台灣在世界各地建立的夥伴關係，皆能提供當地人民顯著及永續性的經濟與安全益處。「我們鼓勵各國擴大與台灣的往來，持續站在良善治理、資訊透明及法治的這一邊。」

中國外交部發言人汪文斌15日表示：「歡迎宏都拉斯方面的有關表態」。

宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日指出，宏國與中國建立外交關係是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。他說，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

台灣外交部15日召見宏國駐台大使布羅德，次長俞大㵢表達嚴正關切，以及台方願意協助宏都拉斯發展的善意。俞大㵢接見布羅德時，表達台方嚴正關切和善意，並對雙方關係持續努力，並提醒宏國，中國獨裁政權所提出華而不實的承諾，請宏國謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出傷害台宏兩國多年情誼的錯誤決定。

宏國如與中國建交，中華民國在全球將只剩13個邦交國，且集中在中美洲與南太平洋，梵蒂岡是唯一的歐洲友邦。

去年元月就職的卡斯楚曾說，與北京建交「不在我的施政議程上」，台副總統賴清德當時率團出席就職典禮。數周前，卡斯楚政府宣布正和北京協商興建帕圖卡二期水力發電站，亟需金援。

宏國外長雷依納奉命與北京洽談建交事宜， 他表示：「我們必須用非常務實的角度看待事情，替宏都拉斯人民謀求最大福利」。

台灣蔡英文總統出訪中美洲友邦並過境美國，行程未安排宏都拉斯，宏都拉斯的宣布被視為華府與北京角力的另一局。

台、宏邦誼超過80年，宏都拉斯與中華民國在1941年建交，當時中央政府還在大陸。蔡英文總統上任以來，已有八國和台斷交。數十年來，中南美洲是中華民國友邦的集中地，早年甚至有「鐵票區」之稱；除宏都拉斯可能轉向北京，巴拉圭的反對陣營宣稱，倘若贏得今年4月的總統大選，將與北京建交。

台外交部15日召見宏都拉斯駐台大使布羅德，宏都拉斯總統14日在推特發文，稱將與中...
台外交部15日召見宏都拉斯駐台大使布羅德，宏都拉斯總統14日在推特發文，稱將與中國建交。（記者侯永全／攝影）

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