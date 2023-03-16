拜登逼北京「字節跳動」出售TikTok 不然等著被禁

拜登政府已決定要美國的TikTok自北京母公司「字節跳動」完全脫離，出售切割。(Getty Images)

TikTok 表示，拜登 政府已要求TikTok的母公司將應用程式(app)賣出，否則就可能面臨禁令。紐約時報報導，白宮基於國家安全疑慮的考量，對於TikTok管控越來越嚴格。

紐時報導，出售TikTok應用程式的新要求是在最近幾周下達。白宮要求TikTok出售應用程式的消息是由華爾街日報披露。TikTok母公司為北京 「字節跳動」科技(ByteDance)。

TikTok發言人沙納漢(Maureen Shanahan)15日發表聲明說：「如果保護國家安全是目標的話，資產出售(divestment)無法解決問題。對於數據流向與取得，經營權異主並不會帶來任何新的限制。」

拜登政府已決定要美國的TikTok自北京母公司「字節跳動」完全脫離，出售切割。(Getty Images)

報導指出，拜登政府這項最新動作，反映了對於TikTok的態度轉變。TikTok一直受到外界質疑，認為北京可能因此取得美國民眾數據，潛藏資安風險。白宮先前曾與TikTok磋商，設法針對數據安全防護措施達成協議，協議若能達成，北京字節跳動科技公司就不必將TikTok應用程式賣出。

然而，如今拜登政府直接要求出售TikTok應用程式，加上白宮支持禁止在美國使用TikTok的立法提案，顯示拜登政府態度變得強硬，幾乎回到前總統川普時期的立場。川普曾揚言，除非TikTok賣給美國企業，否則將要下令禁用。

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)預訂下周赴眾院能源和商業委員會作證。一般預料，周受資將面臨國會議員提問TikTok與中國政府的關係，以及TikTok傳播內容對青少年及兒童有害。

TikTok在美國約有1億用戶，如今儼然成為美中兩國政府之間在科技、經濟領域爭奪領導權的戰場，國安疑慮也受到輿論熱議。2020年，川普一度威脅禁用TikTok，但後來川普政府與北京字節跳動科技公司達成協議，TikTok某些部分同意出售給甲骨文公司(Oracle)及沃爾瑪(Walmart)，但來從未完成出售移交。