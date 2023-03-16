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中國研究報告：北韓洲際飛彈33分鐘內攻擊美國中部

編譯盧炯燊／綜合15日電

中國北京電子系統工程研究所(Beijing Institute of Electronic System Engineering )一份報告指出，北韓的洲際彈道飛彈只需33分鐘即攻擊美國中部。

這個中國最高空天防禦研究所的科學家團隊，在「現代國防技術雜誌」(Modern Defence Technology Journal)2月號發表研究報告。團隊模擬北韓的「火星15型」(Hwasong-15)洲際彈道飛彈，從首都平壤以南的順天市發射，目標是美國中部密蘇里州第五大城哥倫比亞(Columbia)。

「火星15型」可攜帶核彈頭，射程8000哩(約1.3萬公里)，足以攻擊美國整個本土。

研究指出，理論上在北韓發射「火星15型」20秒後，美國即收到警報。11分鐘內，美國的核防禦將開始行動，首先從阿拉斯加州東南費爾班克斯(Fairbanks)的格利里堡(Fort Greely)發射攔截飛彈。

如果這個第一階段攔截失敗，位於加州的范登堡太空軍基地(Vandenberg Space Force Base)第二道防線，即會發射防禦飛彈攔截。

模擬發現，美國現有的飛彈防禦網在其「殺傷鏈」(kill chain)中存在漏洞，難以識別和防禦攻擊。「殺傷鏈」在軍事上具體是識別所要打擊的目標、向目標派遣兵力、決定並下令攻擊目標、最後摧毀目標等一系列攻擊過程。而敵方對「殺傷鏈」的破壞，就是採取先發制人的措施。

研究團隊是按照北韓近數個月來，持續發射和測試數枚彈道飛彈的情況來模擬，目的是評估美國核防禦能力的有效性。儘管美國的防禦令人印象深刻，但北韓可以利用「殺傷鏈」中的漏洞突破其防禦。

這個研究團隊在此之前曾研究利用極音速武器攻擊美國，暗示中國已發展極音速武器，並擬定攻擊的潛在目標。

第一波將是攻擊美國最大型的陸基雷達，並以加州尤巴郡(Yuba)的比爾空軍基地(Beale Air Force Base)及麻州鱈魚角(Cape Cod)半島為目標。

北韓 阿拉斯加州 火星

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