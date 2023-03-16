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美無人軍機墜海／葛理漢：射擊挑釁俄機 羅穆尼：制訂黑海戰略

記者顏伶如／綜合報導
如圖的一架由羅馬尼亞起飛的美軍MQ-9死神無人偵察機，14日在黑海上空與俄空軍蘇愷-27戰機撞擊，雙方互相指責。(美聯社)
如圖的一架由羅馬尼亞起飛的美軍MQ-9死神無人偵察機，14日在黑海上空與俄空軍蘇愷-27戰機撞擊，雙方互相指責。(美聯社)

美軍一架MQ-9無人偵察機14日在黑海上空與俄羅斯蘇愷-27(Su-27)戰機相撞後墜海，共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)15日表示，拜登總統應針對此事向俄羅斯究責，拜登也應該對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)嚴正警告，即使俄羅斯戰機在公海接近美國資產，美國必定下令予以擊落。

美國國防官員說，兩架俄羅斯戰機的飛行員不斷把油料噴灑在美軍無人偵察機上，還以危險、不專業的方式飛在無人機前方，後來變發生相撞。

葛理漢在接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，無人機墜海事件發生後，拜登面對外國勢力威脅的反應，彷彿「嚇呆了」(a deer in the headlights)。他說，軟弱招致挑釁，俄羅斯知道將美國對於無人機墜落將束手無策，如果雷根等其他美國總統，一旦俄羅斯戰機威脅美國資產，則會開始反擊。

另外，參院外交關係歐洲及區域安全合作小組委員會主席、民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)與共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)再度提出獲得兩黨支持的制訂黑海地區策略法案。

夏亨與羅穆尼提案動機是，俄烏戰爭爆發之後，黑海對於歐洲及全球安全的角色，變得日趨重要。

夏亨最早是在2021年10月提出「黑海安全法」(Black Sea Security Act)，支持草案的參議員包括共和黨籍北卡羅萊納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、民主黨籍伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)、共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)、民主黨籍馬里蘭州聯邦參議員卡定(Ben Cardin)、無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)、民主黨明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)、共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)。

參議員 俄羅斯 共和黨

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