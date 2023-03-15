本季第11場…大氣河風暴襲加州 16地區有洪患

大氣河再襲北加州，聖塔克魯茲南方的小鎮帕哈羅的自助洗衣店淹水。（Getty Images）

加州 本季第11個大氣河(atmospheric river)風暴 系統14日席捲加州各地，帶來更多雨雪，至少16個地區泛洪，25萬人沒電可用。

大氣河風暴透過「鳳梨特快車」(Pineapple Express，意指來自夏威夷的氣流)快速向南移動。國家氣象局(National Weather Service)表示，全州至少發布了70起洪水 預警、警告與公告，莫諾郡(Mono County)、印歐郡(Inyo County)和太浩湖(Lake Tahoe)部分地區則收到雪崩警告。

薩利納斯河(Salinas River)、沙加緬度河(Sacramento River)和麥賽德河(Merced River)在內等十多個主要河流沿線，都因風暴而發生洪水氾濫。11日才潰決的哈羅河(Pajaro River)也持續氾濫，將水洩漏到鄰近的農田和社區。

在蒙特瑞郡(Monterey County)，日前才淹沒了一個小鎮的哈羅河，因洪水對保護Watsonville地區的洪堤造成壓力，讓當局考慮要手動破壞部分哈羅河。薩利納斯河沿岸地區也有超過1萬名居民因河水高漲收到疏散警告和命令。薩利納斯河上游的聖塔露琪雅山脈(Santa Lucia Mountains) 地區預計將出現高達6吋的降雨量。

當局也擔憂，若洪水持續擴散，恐影響位在下游的管線和廢水處裡設施。若下游洪提潰決，哈羅地區洪水管理局執行董事史卓德立(Mark Strudley)表示，將必須摧毀部分工廠，導致未經處裡的汙水排放到氾濫區、河中，甚至是蒙特利灣。

貝克斯菲爾德市(Bakersfield)到優勝美地(Yosemite)等內地則收到洪水公告，中央谷地(Central Valley)大部分的地區都可能出現1.5吋的降雨量。

收到洪水警告的地區包括聖路易斯奧比斯波(San Luis Obispo)、聖塔芭芭拉(Santa Barbara)、范杜拉(Ventura) 、洛杉磯、聖伯納汀諾(San Bernardino)、河濱(Riverside)和聖塔安那(Santa Ana)山區，以及部分內陸帝國(Inland Empire)；預計聖塔芭芭拉和西范杜拉將出現高達4吋的降雨。