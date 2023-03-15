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「有毒赤潮」撲佛州 海灘魚屍遍地 居民呼吸異常

編譯徐薏茹／綜合14日電
佛州西南沿岸出現大片有毒藻類赤潮，大量死魚被沖上海岸。（美聯社）
佛州西南沿岸出現大片有毒藻類赤潮，大量死魚被沖上海岸。（美聯社）

佛羅里達州西南沿岸湧現大片有毒藻類赤潮(red tide)，可能將持續一段時間，目前的赤潮始於10月，已經引發一連串問題，地方居民抱怨眼睛灼熱和呼吸異常，大量死魚被沖上海岸，海岸節慶活動也被取消。

郡發言人法布里齊奧(Tony Fabrizio)告訴「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)，皮尼拉斯郡(Pinellas County)海灘清出近兩噸的海洋殘骸碎片運往垃圾掩埋場，其中大多為死魚。

公園管理人埃蒙德斯(Mandy Edmunds)表示，自月初以來，聖彼得海灘(St. Pete Beach)已經清理約1000磅的死魚。

南佛羅里達大學(University of South Florida)前海洋環流實驗室主任韋斯伯格(Bob Weisberg)說：「我不能說赤潮何時會消失，這一現象可能會持續下去。」

赤潮是墨西哥灣自然發生的有毒藻華，會因為水體中的氮(nitrogen)等營養物質而惡化；州官員表示，早在1840年代，佛州海灣海岸就曾出現赤潮，但科學家仍難以預測赤潮出現的時機。

佛州魚類及野生動物保護委員會(FWC)警告民眾勿前往赤潮水域或周遭區域游泳，有可能出現皮膚過敏、紅疹、眼睛灼熱痠痛等問題；患有哮喘或肺部疾病的人應避免前往受有毒藻類影響的海灘。

赤潮對魚類、鰻魚、鳥類和其他海洋物種也有害，造成海洋物種傷亡，除了死魚，波卡西加海灣(Boca Ciega Bay)還發現死亡的赤蠵龜(loggerhead sea turtle)和海牛。

FWC 的報告指出，已在佛州海灣海岸沿岸的157個樣本發現赤潮蹤跡，皮尼拉斯郡和薩拉索塔郡(Sarasota)沿海的赤潮濃度最高。

佛州 墨西哥 游泳

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