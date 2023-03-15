德桑提斯：美捲入俄烏「領土糾紛」 不符國家利益

佛州州長德桑提斯指美援烏不符國家利益，稱俄入侵烏克蘭為「領土糾紛」 。（路透）

佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)發表聲明指出，保護歐洲國家邊界並非美國重大利益，決策者反而更應著眼於國內才對，眾人認為德桑提斯可能出馬角逐共和黨 2024年總統提名，與前總統川普對決；他對俄烏戰爭的看法，顯然與決心保衛烏克蘭 的共和黨人分道揚鑣。

德桑提斯的書面聲明中說美國有很多重大國家利益，例如確保國境安全、解決美軍戰備危機、達到能源安全獨立、節制中國共產黨經濟文化及軍事力量等都是，但愈發捲入烏克蘭及俄國的「領土糾紛」則不是。

紐約時報報導，德桑提斯13日的聲明是透過福斯新聞網(Fox News)的「塔克卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)朗讀公告周知，事實上是回應主持人卡爾森上周的問卷；卡爾森把問卷發給可能角逐共和黨提名的要角，德桑提斯選擇如此發布聲明，不啻承認不久之後即將參選。

立場罕與川普同 但與黨內有歧異

不少共和黨人指責俄烏戰爭出現僵局，問題點出在拜登總統做得不夠，德桑提斯明確表示，他認為拜登做得過頭了，既沒明訂目標，所採取的行動又有挑起美、俄戰爭之虞。

德桑提斯的烏克蘭政策觀目前與川普一致；川普也回答卡爾森的問卷。

川普重彈舊調，表示俄、烏雙方都很疲倦，準備談判、「戰爭與破壞現在必須結束」；川普說過，在協議當中，他會讓俄國接管部分烏國國土。

德桑提斯及川普採取的立場，與其他可能出來選的共和黨人，包括前副總統潘斯、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)、參議員史考特(Tim Scott，南卡州)見解衝突，與大多數共和黨籍參議員，包括少數黨領袖麥康諾也呈尖銳差異。

潘斯日前在佛州大學演講時引聖經詩歌表示支持烏克蘭；潘斯及海理在共和黨屬鷹派，以關乎自由之戰來形容烏克蘭保家衛國；麥康諾也持類似觀點，把俄烏戰爭視為保護二戰以來的國際安全秩序；他們都催促拜登總統多出力，多送致命武器協助烏克蘭把俄國逐出其領土，而且速度要加快。