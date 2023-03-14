從新澤西沙灘到印尼島嶼 椰殼建造防波堤 保護世界海岸線

新澤西海王星市有一段被沖壞的河岸，利用椰殼建造防波堤。（美聯社）

椰子是熱帶地區很普遍的植物，現在卻為世界各地沿海地區擔負起保護海岸線的角色，從新澤西 沙灘到印尼 島嶼，椰子纖維已納入保護海岸線項目的材料，配合其他材料與工法，抵擋天災與海浪的沖蝕。

新澤西海王星市(Neptune)鯊魚河距離海岸約一哩處，有一段遭2012年珊迪颶風 沖壞的河岸，就是就利用椰殼建造防波堤。

椰子纖維一般用來造成墊子、掃帚之類的日常用品，漁民也會用來補網，在發達國家通常視為廢物將之丟棄，但現在愈來愈多國家利用其原生纖維及靈活性，編織成原木用來防止海岸線遭侵蝕。

美國海濱學會從各級政府獲得130萬元河岸保育經費，盡量利用「自然方法」減低海浪的沖襲作用。會長狄靈翰(Tim Dillingham)說，椰殼「容易取得，和其他硬材料比起來，相當便宜。」

椰殼纖維可以織成墊子或圓木樁，破漁網是發展中國家拿來「編織」的好材料，這些材料都很有彈性，可根據地形編造出不同形狀與大小的「防波塊」，雖然經久會分解掉，消失之前，從圓木洞裡播撒的海岸防風林、草的種子早就生根發芽，形成新的自然生態，接替椰殼纖維的防波任務。

波士頓地區有四處在運用「椰殼墊」進行護堤工程。西北大學助理教授霍普金斯(Julia Hopkins)混合椰殼纖維、木片等材料，做成可以抵抗水浪的浮墊，並在墊上撒播水生植物的種子，她希望椰殼墊串聯的網絡，可以保護更多水岸。她說，椰殼是有機材料，本來要丟掉的，「我們拿來循環利用。」

羅德島州東普洛威頓斯2020年也有兩個護堤岸工程運用椰殼；紐約州牙買加灣也有731公尺被珊迪颶風破壞的海岸，2021年穩定了下來，工程所用的材料就包括椰殼纖維。

新澤西海王星市有一段被沖壞的河岸，利用椰殼來修復。（美聯社）

德州奧斯汀湖有一段湖岸，從2009年到2014年的觀察紀錄可知，沖刷流失問題改善，水邊也長出原生植物。

印尼是世上椰子產量最大的國家，2021年生產了1700萬噸。萬隆科技研究所海洋測圖計畫的科學家2018年也運用椰殼，在龐岸達蘭省Karangjaladri村建造了一道防坡堤。

塞內加爾迪奧格島上的居民，也用椰殼、椰樹幹等自然材料建造「木料堤防」，保住了一段海灘。