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拜登批准柳樹油田案 遭嚴批 環團要提告 高爾也批魯莽

記者張聲肇、編譯俞仲慈／綜合13日電
安克拉治市區內的康菲石油公司建築，該公司的柳樹開發案引起爭議。（路透）
安克拉治市區內的康菲石油公司建築，該公司的柳樹開發案引起爭議。（路透）

拜登總統13日核准阿拉斯加州北坡(North Slope)地區的「柳樹」(Willow)油田開發案，環保團體立即痛批拜登違反自己「終止在聯邦土地挖掘石油礦產」的競選諾言，並揚言將訴諸法庭；前副總統高爾(Al Gore)也提出警告表示，允許阿拉斯加石油鑽探計畫是「不負責任的魯莽行為」。

為平息反對聲浪，內政部在前一日已宣布另一項新的環保配套措施，以保護阿拉斯加1600萬英畝土地和水域，未來免受石油天然氣鑽探的影響。

內政部聲明表示，研擬的環保新措施針對棲息在阿拉斯加保護區(NPR-A)逾1300萬英畝土地的保育類動物，包括灰熊、北極熊、馴鹿以及數十萬隻候鳥，「將永遠受到保護，不受採掘開發的影響。」並禁止在波佛特海(Beaufort Sea)近3英畝海域進行鑽探作業。

而備受爭議的柳樹開發案，是康菲石油公司(ConocoPhillips)申請開發的三處地點之一，預計總共挖掘199座油井，另兩處開發計畫則已遭駁回。

曾任新墨西哥州聯邦眾議員的內政部長哈蘭德(Deb Haaland)對自己任內簽准柳樹開發案保持低調，因為她當國會議員時曾反對本案。

拜登內閣對本案的解釋是，康菲石油的長期承租國有土地權業經法院「認可」，政府很難阻擋它兌現自己的權益。

康菲石油說，油井建造期間，將雇用2500人；未來將日產18萬桶原油，長期雇用300人，替聯邦政府帶來數十億元的權益金和稅收。

阿拉斯加聯邦和州議會議員幾乎都贊同開發，聯邦參議員穆考斯基說，核准開發「不僅會為阿拉斯加帶來就業和稅收，也為國家及友邦提供所需的資源。」

環保團體的看法卻截然不同，「地球正義」(Earthjustice)組織會長狄倫(Abigail Dillen)說，准許這種大型開發計畫「直接破壞了」拜登政府承諾推動的乾淨能源經濟政策。

「天然資源防護議會」(NRDC)政策部主任高德法斯(Christy Goldfuss)表示，柳樹開發案將產生相當於100萬戶家庭排出的溫室氣體，將影響氣候變遷。

在北極國家野生動物保護區的沿岸，是北極熊與寶寶棲息地。（路透）
在北極國家野生動物保護區的沿岸，是北極熊與寶寶棲息地。（路透）

石油 拜登 內政部

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