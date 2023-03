出席奧斯卡明星傳訊息 繫上藍絲帶挺難民

出席奧斯卡者胸前多佩掛藍絲帶,代表對難民的支持。(取自UNHCR臉書)

在奧斯卡 頒獎典禮上,可以看到許多名人的胸前配戴一小巧精緻的藍絲帶,透過藍絲帶,他們想傳達一個重要的訊息:支持難民。

根據聯合國 難民署(UNHCR)的聲明,在12日當天戴上「#支持難民」(#WithRefugees)的藍絲帶「傳遞一強力的視覺訊息,表達無論是誰、何時何地,每個人都有追求安全生活的權利。」

藍絲帶由製造商Knotty Tie Co.製作,該公司為在丹佛地區落腳的難民提供就業、培訓與教育的機會。

UNHCR的聲明提到:「本季各電影 節與大獎提名的許多電影中,可看到衝突、分離和損失等人類議題…」,包括「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)等熱門大片。

聲明表示:「透過有效的故事記述,這些電影幫助消除歧視與誤解,提供新的角度,幫助建立對難民的惻隱之心。」

目前全球流離失所者達到1.03億人,難民人數因俄烏戰爭、在其他地區的衝突以及氣候變遷等因素增長。

本屆奧斯卡最佳男配角得主關繼威(Ke Huy Quan)出生於越南,他在得獎感言中分享自身曾作為難民的故事,「我的旅程從一艘船上開始。我曾在難民營待了一年,結果我最終站在好萊塢最大的舞台上,人們說像這樣的故事只發生在電影中,我不敢相信這樣的事情發生在我身上,這就是美國夢。」