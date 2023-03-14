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出席奧斯卡明星傳訊息 繫上藍絲帶挺難民

編譯徐薏茹／綜合13日電
出席奧斯卡者胸前多佩掛藍絲帶，代表對難民的支持。(取自UNHCR臉書)
出席奧斯卡者胸前多佩掛藍絲帶，代表對難民的支持。(取自UNHCR臉書)

奧斯卡頒獎典禮上，可以看到許多名人的胸前配戴一小巧精緻的藍絲帶，透過藍絲帶，他們想傳達一個重要的訊息：支持難民。

根據聯合國難民署(UNHCR)的聲明，在12日當天戴上「#支持難民」(#WithRefugees)的藍絲帶「傳遞一強力的視覺訊息，表達無論是誰、何時何地，每個人都有追求安全生活的權利。」

藍絲帶由製造商Knotty Tie Co.製作，該公司為在丹佛地區落腳的難民提供就業、培訓與教育的機會。

UNHCR的聲明提到：「本季各電影節與大獎提名的許多電影中，可看到衝突、分離和損失等人類議題…」，包括「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)等熱門大片。

聲明表示：「透過有效的故事記述，這些電影幫助消除歧視與誤解，提供新的角度，幫助建立對難民的惻隱之心。」

目前全球流離失所者達到1.03億人，難民人數因俄烏戰爭、在其他地區的衝突以及氣候變遷等因素增長。

本屆奧斯卡最佳男配角得主關繼威(Ke Huy Quan)出生於越南，他在得獎感言中分享自身曾作為難民的故事，「我的旅程從一艘船上開始。我曾在難民營待了一年，結果我最終站在好萊塢最大的舞台上，人們說像這樣的故事只發生在電影中，我不敢相信這樣的事情發生在我身上，這就是美國夢。」

UNHCR過往的活動有許多名人參與，最知名的莫過於前聯合國難民署特使安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)，她向來致力於慈善事業，與聯合國合作長達21年，並在去年卸任。

女星凱特布蘭琪入圍奧斯卡最佳女主角，她12日出席時，胸前配戴藍絲帶表達「支持難民...
女星凱特布蘭琪入圍奧斯卡最佳女主角，她12日出席時，胸前配戴藍絲帶表達「支持難民」的主張。(Getty Images)

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