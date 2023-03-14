楊紫瓊投書紐時：莫忘全球弱勢族群 籲重視貧窮、婦女幼童權利

楊紫瓊2015年在尼泊爾地震災區支援。（Getty Images）

奧斯卡近百年歷史，首位亞裔影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)在得獎後隔天、即13日以「聯合國 開發計畫署」(UNDP)親善大使身分在紐約時報(New York Times)投書，以八年前在尼泊爾強震死裡逃生的經歷，呼籲國際社會重視遍及全球的貧窮、弱勢族群、氣候變遷 以及女性權利等議題，以具體行動創造一個更美好的世界。

「八年前，我的世界觀發生翻天覆地變化。」對於2015年4月25日尼泊爾強震，死裡逃生，楊紫瓊表示這場強震為她帶來深遠影響：「我還有一個家可以回，但成千上萬受災戶，整個生活瞬間化為廢墟。」 於是地震三周後，楊紫瓊重回尼泊爾，協助救災，並於一年後以UNDP親善大使身分再赴尼泊爾關懷災民。

楊紫瓊以上個月發生在土耳其、敘利亞邊界的強震為例，早在地震發生前，敘利亞有高達90%人口生活在貧窮線，數百萬人亟需人道救援；天災人禍造成衛生、醫療與安全等諸多社會危機，婦女幼童首當其衝：「在我擔任親善大使期間，我親眼看到婦女和女童往往是最後一個上學，也是最後一個得到飲水、疫苗和協助的人。」根據聯合國統計敘利亞未來數個月內，將有4萬名孕婦被迫在毫無衛生條件的情況分娩。

楊紫瓊強調：「女性在災難中承受的打擊最大，婦女和女童往往是救援的劣勢，女性比男性更容易挨餓。」楊紫瓊將原因歸咎於保護弱勢婦孺權益的力量不足：「讓更多女性擁有決策權，成為社區、國家和組織的決策者，帶來更具包容性的政策、法律和行動，從各層面落實保護女性並促進性別平等。 」