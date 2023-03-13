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中國國務院換血 李強內閣底定 內外皆有大挑戰

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京報導
中國國務院新領導班子。（資料來源／記者整理）
中國國務院新領導班子。（資料來源／記者整理）

中國14屆全國人民代表大會一次會議12日選出由新任國務院總理李強提名的丁薛祥、何立峰、張國清與劉國中為國務院副總理；李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴與秦剛為國務委員；鄭柵潔出任發改委主任。

受到新冠疫情、內需疲弱及房地產市場下滑等影響，李強內閣面臨更多挑戰，提振經濟與重振消費信心是首要任務，金融安全與維持社會穩定也是難題；就外部環境，美國繼續遏制中國崛起，加大軍事與外交壓力，進一步在高科技等關鍵核心技術產業圍堵北京。李強內閣如何突圍，以求在科技上自立自強，在在考驗新內閣能力。

中國新任四位副總理，中共政治局常委丁薛祥原任中共中央辦公廳主任，是中國國家主席習近平的秘書。60歲的丁薛祥預計接替韓正出任常務副總理。丁長期擔任幕僚工作，除了曾任近三年的上海市閘北區長外，沒有地方一、二把手經驗，這次得以歷練副總理要職，仕途看好。

何立峰原任發改委主任，是習近平自福建一路帶上北京的官員，雖已68歲，但十分獲得習的信任。他預計接棒劉鶴掌管財經事務。近年習近平出訪或接見外賓時，丁薛祥與何立峰緊跟在側，顯示他們與習關係密切。

張國清曾任中國兵器工業總經理，在遼寧、天津、重慶都有工作經歷，被外界稱為「兵工少帥」，他可能主管工業與國企。劉國中去年中共20大晉升政治局委員後，今年初曾在四川、重慶等地考察疫情防控，當時就被視為可能接替孫春蘭主管公衛、教育和文化體育。

五名新任國務委員，王小洪是現任公安部長，是深受習近平信任的「刀把子」。前貴州省委書記諶貽琴，是唯一的女性國務委員，白族背景的諶，曾是首位女性少數民族地方首長。

吳政隆日前已履新國務院祕書長，成李強大管家。國防部長李尚福是首位被美制裁的解放軍上將。56歲秦剛去年底才自駐美大使晉升外長，12日再成為國務委員，躋身「副國級」，三個多月內連升兩級，相當罕見。

在國務院部委首長方面，安徽省前省委書記鄭柵潔出任發改委主任，他曾任國台辦副主任，過去在福建工作多年，與何立峰有共事經歷，他能夠說流利閩南話，被認為是「受器重的閩系力量代表」。

其他主要的部委首長基本留任，包括中國人民銀行（中國央行）行長易綱、財政部長劉昆、工信部長金壯龍等。

國務院 李強 習近平

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