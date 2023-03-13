華郵：蔡英文麥卡錫加州會 為民進黨加分

中華民國蔡英文總統。(路透)

中華民國蔡英文 總統將過境美國出訪中美洲，預定在加州 會晤美國眾議院議長麥卡錫 。華盛頓郵報11日報導，台灣官員勸告麥卡錫陣營，今年訪問台灣可能會有政治影響，被國民黨用來操作政治目的。美國智庫學者並認為，蔡、麥改會加州，對民進黨、蔡英文及麥卡錫是「三贏」。

該報導標題為「麥卡錫和蔡英文加州會，企圖完成台灣的艱難任務」。麥卡錫去年曾宣稱他樂意訪台，但在他1月歷經院內15輪投票才登上議長寶座後，卻被勸告將因訪問台北而被捲進2024年台灣總統選舉的政治漩渦。

報導說，熟悉內情的消息人士表示，幾名台灣官員對麥卡錫的幕僚說，今年訪問台灣「將遭在野的國民黨用於政治目的」，「將捲入台灣總統大選的政治」。國民黨在明年台灣總統選舉前，已尋求將蔡英文隸屬的民進黨兩岸政策，刻畫為「危險、不必要地挑釁以及升高與中國大陸爆發戰爭的風險」。

蔡英文預定30日在紐約市出席一場由保守派智庫哈德遜研究所主辦的私人活動。鑑於事涉敏感，知情人士匿名對華郵說，包括麥卡錫和民主黨聯邦參議院多數黨領袖舒默在內的美國國會領袖將受邀。

蔡英文的發言人說，由於她的行程「現在仍在安排」，因此沒有評論。該發言人還說，總統府「沒人曾請麥卡錫不要訪台」。

根據華郵獲得的一封邀請函副本，旨在紀念共和黨美國已故總統雷根的加州西米谷雷根圖書館，1月24日即邀蔡英文發表公開演說。該基金會發言人說，截至11日，仍無法確定蔡英文會否到訪，惟其他兩名直接知悉此事的人士則說，她已接受邀請。該發言人說，麥卡錫計畫在錫米谷與蔡英文會面，而且希望在她發表一場主要的政策演說前予以引薦。麥卡錫已開始邀一些民主黨國會議員一起出席。