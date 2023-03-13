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恢復拘留無證家庭？民主黨議員也批拜登

編譯陳韻涵／綜合12日電
聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。(記者張文馨／攝影)
聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。(記者張文馨／攝影)

民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)加入批評拜登總統計畫恢復拘留無證移民家庭的政策，形容這項政策讓拜登成為「拒絕庇護的統帥」(asylum-denier-in-chief)。

梅南德茲12日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示，「拜登政府過去兩年最棒的移民政策之一，便是終結拘留無證移民家庭」，形容這項政策「失敗」。

梅南德茲說：「當政府對那些逃離家鄉的提供一條合法路徑，大幅降低相關協助，這對邊境與保障庇護者的政府都好，若政府執意而為，我擔心總統會變成『拒絕庇護的統帥』。」

梅南德茲在拜登政府考慮恢復前述政策後做此表述，此政策將拘留等待移民法院審判的非法入境家庭。

他認為，這會讓目前已經很嚴重的南部邊境情況惡化，尤其是在四名美國人遭墨西哥毒梟綁架，造成兩死兩傷的事件過後。

梅南德茲表示，「現實情況是，邊境毒梟管控邊境社區，而非墨西哥政府」，他擔心美國「朝墨西哥錯誤的方向前進。」

梅南德茲說，「我們必須透過『我們已經在安全方面採取諸多努力』的方式與墨西哥人互動，我們可以幫助他們，我們有情報，還能分享其他訊息，但也需要他們在墨國徹底執行。」

移民家庭 拜登 邊境

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