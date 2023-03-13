官方推用App申請庇護 無證客：根本沒手機、網路

邊界許多無證客每天急著上網登錄「CBP One」，搶著預約名額。(路透)

聯邦海關及邊境保護局(CBP )為了消化源源不絕的無證移民 申請案，設計一款應用程序(App)「CBP One」以提高行政效率，不過這項立意良好的做法，卻成為一場惡夢，因為這群弱勢族群身無分文，買不起手機和網路費，加上每天預約名額有限，許多家庭因為無法同時登錄預約，面臨遣返或分離的命運。

滯留美墨邊境 城市馬塔莫羅斯(Matamoros)，有高達10萬無證移民，許多移民每天天未亮就急著上網登錄「CBP One」，搶著預約每日僅700至800個申請名額，而且短短五分鐘就額滿。

國土安全部發言人米蘭達(Luis Miranda)公布聲明表示：「登錄App可阻斷人口走私，減少對無證移民的剝削並提高安全保障。」根據CBP統計，自今年一月「CBP One」上線以來，已有超過9900位移民申請入境。

邊界許多無證客每天急著上網登錄「CBP One」，搶著預約名額。(路透)

但受限於邊境WiFi訊號微弱，加上包括幼童在內的未成年人需要各別預約申請，因此一家數口人若無法全數順利預約申請，不是被驅逐出境就是一家人被迫分離。

來自宏都拉斯的卡里亞斯(Gerardo Carías)帶著妻子與三名子女，身無分文來到美墨邊境，根本買不起智慧型手機，直到靠著販賣糖果攢了一點錢，買了一支二手機，但還是沒有餘錢買網路費，儘管100披索或6元就足夠買到兩周網路費，但這個家庭每周收入不到50披索，意味著這家人短期內仍無法登錄「CBP One」預約。

一名無證客上網登錄「CBP One」試圖申請庇護，她在手機上秀出丈夫和女兒的照片。(路透)

還有來自宏都拉斯、20歲的奧利佛(Oliver)為了和母親團聚，來到邊境申請入境，不料他為了搜尋WiFi訊號，爬上建築物屋頂，意外遭電擊，儘管幸運救回一命，但傷勢仍嚴重，「我的性命在此刻陷於危險，我需要幫助，我只想療好傷勢和媽媽團聚。」

負責安置無證移民的岡薩雷茲(Gonzalez)無奈表示：「我理解美國人的沮喪，他們無法讓所有人入境，我也知道確實需要App，App很好，但未能提供一個講述悲慘經歷的機會。」