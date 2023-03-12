還原南卡4人墨國遭劫：毒梟搞烏龍 醫療度假成死亡之旅

四名美國人結伴到墨西哥，才過邊界即遭販毒集團槍擊綁架，造成其中兩人死亡。圖為墨西哥警方在四人乘坐的廂型車上蒐證。(美聯社)

由於墨西哥 醫療費用不到國內一半，是吸引國人去墨西哥醫療度假的賣點，上周，南卡羅來納州 五人親友組團前往墨西哥醫療度假，卻被毒梟意外盯上，造成兩人死亡以及兩人被綁架事件，所幸當局及時救回人質，而這起烏龍案件經過調查後，來龍去脈終於曝光。

南卡州湖城(Lake City)居民麥基(Latavia McGee)和表弟伍達爾德(Shaeed Woodard)以及友人布朗(Zindell Brown)、奧蘭基(Cheryl Orange)一行五人3日抵達美墨邊境城市馬塔莫羅斯(Matamoros)，因奧蘭基忘記帶身分證件，無法入境，因此隔天4日中午，四人開車前往距邊境幾哩處的診所準備就醫。

不料就在離診所四分鐘車程的馬路上，一輛汽車在光天化日下撞上他們的廂型車，數名身穿軍事背心、手持突擊步槍的男子將他們團團包圍，並開槍射擊車上四人，布朗和伍達爾德當場死亡，威廉 斯腿部中彈。

四名美國人結伴到墨西哥，才過邊界即遭販毒集團槍擊綁架，造成其中兩人死亡。圖為四人乘坐的廂型車明顯可見彈孔。(美聯社)

根據目擊者拍下的影片顯示，武裝男子先將麥基強行塞進一輛皮卡車內，然後拖著受傷的威廉姆斯以及兩名死者遺體穿越馬路，全部塞進皮卡車，由於在場目擊者深恐自己無辜遭殃，只能眼睜睜看著武裝歹徒殺害並綁架手無寸鐵的美國公民，而且歹徒駕車離開後，現場還有一名33歲的墨西哥婦女被流彈擊中而身亡。

根據墨西哥警方調查，涉案綁匪是墨西哥海灣販毒集團(Gulf Cartel)旗下蠍子幫(Scorpions)分子，在綁架麥基和受傷的威廉斯後，將兩名人質載往他處一家診所，並且威脅醫師如果不治療傷者，就會殺死他們。