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奧斯卡要頒獎了…6000影藝學院會員趕工看片

記者胡玉立／綜合報導
奧斯卡頒獎典禮定12日舉行，一切準備就緒，圖為會場入口放著大型的金像獎。(路透)
奧斯卡頒獎典禮定12日舉行，一切準備就緒，圖為會場入口放著大型的金像獎。(路透)

理論上來說，影藝學院(AMPAS)逾6000名會員應該觀看所有入圍奧斯卡金像獎的電影才投票；但現實情況卻非如此。即使學院會員個個都是電影專業人士，也未必能輕鬆趕在12日晚上票選截止期限以前，及時看過每部提名電影。

來自奧克拉荷馬城的曼恩(Elyssa Mann)11日告訴美聯社，在奧斯卡頒獎典禮播出前，她還要再選出四部電影，其中包括兩部動畫片，一部關於電影攝影，另一部關於服裝設計。她也在推特發文，為時間有限感到焦慮。

「壓力讓我成長茁壯，我需要截期來推動自己，所以我現在非得看不可，」31歲的行銷人員曼恩表示，她11日會先看兩三部，剩下的留到12日典禮前看完。從1月宣布提名迄今，她已看了近30部提名影片。但她承認，有少數幾個類別的提名電影她沒有足夠時間看，其中包括紀錄片類別在內。

在舊金山灣區一家科技公司擔任創意總監、剛跨行編劇的托內洛(Steve Tornello)則說，他還剩下「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)沒看，周末抽空看完，就可以公正評判10部最佳影片入圍名單。

「我手上的事情很多，」托內洛說：「這部片子我知道我得去電影院看，才能獲得完整體驗。」大部分影片他都是在家利用串流媒體服務觀看，「我趕在奧斯卡提名名單出來前，盡量先多看我認為會獲得提名的電影，這樣才能真正享受觀影樂趣。」

若要一口氣看完奧斯卡金像獎20幾種類別的50多部提名電影，得不眠不休好幾天。今年12日頒獎日還遇上夏令時間第一天，時鐘撥快一小時；對影藝學院選民來說，等於又少了一小時看片打分時間。

曼恩希望趕得及參與勾選；她承認自己應該更早開始才對。她說：「我愛電影，覺得做這件事會很有趣。我一直想這麼做，但這個計畫似乎太大了。」

電影院 提名 奧斯卡

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