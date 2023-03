奧斯卡要頒獎了…6000影藝學院會員趕工看片

奧斯卡頒獎典禮定12日舉行,一切準備就緒,圖為會場入口放著大型的金像獎。(路透)

理論上來說,影藝學院(AMPAS)逾6000名會員應該觀看所有入圍奧斯卡 金像獎的電影才投票;但現實情況卻非如此。即使學院會員個個都是電影專業人士,也未必能輕鬆趕在12日晚上票選截止期限以前,及時看過每部提名 電影。

來自奧克拉荷馬城的曼恩(Elyssa Mann)11日告訴美聯社,在奧斯卡頒獎典禮播出前,她還要再選出四部電影,其中包括兩部動畫片,一部關於電影攝影,另一部關於服裝設計。她也在推特發文,為時間有限感到焦慮。

「壓力讓我成長茁壯,我需要截期來推動自己,所以我現在非得看不可,」31歲的行銷人員曼恩表示,她11日會先看兩三部,剩下的留到12日典禮前看完。從1月宣布提名迄今,她已看了近30部提名影片。但她承認,有少數幾個類別的提名電影她沒有足夠時間看,其中包括紀錄片類別在內。

在舊金山灣區一家科技公司擔任創意總監、剛跨行編劇的托內洛(Steve Tornello)則說,他還剩下「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)沒看,周末抽空看完,就可以公正評判10部最佳影片入圍名單。

「我手上的事情很多,」托內洛說:「這部片子我知道我得去電影院 看,才能獲得完整體驗。」大部分影片他都是在家利用串流媒體服務觀看,「我趕在奧斯卡提名名單出來前,盡量先多看我認為會獲得提名的電影,這樣才能真正享受觀影樂趣。」

若要一口氣看完奧斯卡金像獎20幾種類別的50多部提名電影,得不眠不休好幾天。今年12日頒獎日還遇上夏令時間第一天,時鐘撥快一小時;對影藝學院選民來說,等於又少了一小時看片打分時間。

曼恩希望趕得及參與勾選;她承認自己應該更早開始才對。她說:「我愛電影,覺得做這件事會很有趣。我一直想這麼做,但這個計畫似乎太大了。」