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告別傳統…奧斯卡紅毯 今年改成香檳色

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
今年的奧斯卡頒獎典禮把傳統的紅地毯改成香檳色，象徵奧斯卡的新氣象。(Getty Images)
今年的奧斯卡頒獎典禮把傳統的紅地毯改成香檳色，象徵奧斯卡的新氣象。(Getty Images)

超過一甲子以來，好萊塢群星在奧斯卡頒獎典禮會場外的紅地毯上爭奇鬥豔，博取鎂光燈追逐，是僅次於得獎名單的另一大焦點。但是這項傳統從今年起出現重大改變，地毯的顏色改成了香檳色。10日在新地毯的啟用儀式上，負責今年頒獎典禮主持重任的吉米·金莫(Jimmy Kimmel)打趣說，「這表示我們有信心，今年不會發生流血事件。」

今年的奧斯卡頒獎典禮把傳統的紅地毯改成香檳色，象徵奧斯卡的新氣象。(Getty ...
今年的奧斯卡頒獎典禮把傳統的紅地毯改成香檳色，象徵奧斯卡的新氣象。(Getty Images)

建議更換地毯顏色的兩位創意顧問是長期為「時尚雜誌」(Vogue)供稿的麗莎·拉芙(Lisa Love)和紐約大都會藝術博物館年度慈善晚宴 (Met Gala)創意總監艾維拉(Raúl Àvila)。

在拍板定案之前，兩人其實也考慮過許多不同顏色，包括番紅花色和黃褐色。但最後是由較淡的香檳色入選，並獲得影藝學院執行長克雷默(Bill Kramer)同意。

今年地毯上方會有棚子遮蔽，一方面是預防最近南加州罕見的極端天氣變化，保護明星和相機，另一方面可以營造頒獎典禮夜間盛會的氣氛。因為從下午3時起就會有來賓陸續抵達，拉芙一直認為群星和名流各個盛裝出席，卻在光天化日下接受鎂光燈閃爍拍照採訪，兩者很不搭調，地毯上方搭個棚子罩住，光線就搭調多了。

拉芙告訴美聯社，「我們把白天變為晚上，就算是下午3點，也是晚間活動。」

奧斯卡紅地毯傳統始於1961年第33屆頒獎典禮，當年那場在聖塔莫妮卡(Santa Monica)市民大禮堂舉行的盛會，由比利王爾德(Billy Wilder)的「公寓春光」(The Apartment)贏得最佳影片、畢蘭卡斯特(Burt Lancaster)和伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)分封影帝和影后。雖有電視轉播，但觀眾無緣見識地毯的顏色，直到1966年首次啟用彩色轉播，觀眾才感受到紅地毯的光輝燦爛。

拉芙說，新地毯稱之為香檳色或沙灘色都可以，沿用「紅地毯」也無妨，因為紅地毯已成為襯托眾星光輝耀眼的代名詞。

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