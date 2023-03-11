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宣布競選連任之際…拜登轉趨溫和 共和黨不樂見

編譯陳韻涵／綜合10日電
儘管尚未宣布投入2024總統大選，拜登總統政策卻趨溫和，使共和黨喪失一些批評他的話題。(歐新社)
儘管尚未宣布投入2024總統大選，拜登總統政策卻趨溫和，使共和黨喪失一些批評他的話題。(歐新社)

拜登總統倡議自由派要務兩年，在他準備宣布競選連任之際，拜登逐漸提及中間派人士的政治憂慮，試圖重拾長期定義他的溫和派標籤。

紐約時報報導，拜登2019年春季宣布參選總統時，從未提「赤字」，2020年接受民主黨提名後也絕口不提此字；然而，拜登9日宣布新預算案時，承諾縮小預算缺口。

紐時指出，拜登首次聚焦國家財政健康，受迫於共和黨掌控的眾院施壓政府撙節開銷，且時機接近他即將宣布角逐連任。

2020年民主黨初選競選期間，他力抗自由派勁敵如佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)與麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，並在秋季競選擊敗前總統川普後，自詡為「理性的溫和派」。

拜登走馬上任後，採行更廣泛的進步派政治目標，推動「現代化新政」，編列高額預算力抗氣候變遷、支援社會福利政策、減免學貸，讓未來幾年的國債增加數兆元。

拜登過去兩年倡議民主黨進步派的施政優先要務，但最近轉趨溫和。他不僅聚焦削減赤字，上周還忽視民主黨同僚的建議，反對針對哥倫比亞特區部分暴力嫌犯強制判處最低刑期的措施，但此舉挨批對犯罪軟弱。

此外，拜登政府逐漸對幾乎創紀錄的非法移民轉趨強硬，這可能遏止偷渡客自西南部邊境入美。 

民主黨溫和派倡議團體、左翼智庫「Third Way」創辦人貝內特(Matt Bennett)說：「這對溫和派民主黨人士而言是好事，我們回來了，且比以前更好。」

貝內特認為，白宮了解「他們有必要持續應對文化戰爭議題，如犯罪和移民」。

不過，這不表示拜登突然發現他與共和黨人的共通點。無黨派組織「國會預算處」估計，簽署未來十年削減近3兆元赤字的法案後，拜登的提案透過對富人與企業徵稅來削減赤字，而非更嚴厲的刪預算。

共和黨不樂見拜登轉趨溫和，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)及共和黨眾院領導階層譴責拜登的預算案。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說：「強化同樣的極左派開支政策造就創紀錄通膨和當前債務危機，拜登草率的預算案證明他的政府與現實脫節嚴重。」

拜登 預算 民主黨

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