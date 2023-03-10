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習近平3度當選國家主席 成建政後任期最長元首

編譯盧炯燊／綜合10日電
中國人大10日投票選舉國家主席，習近平當選。圖為習近平(中)投下他的一票。(Getty Images)
中國人大10日投票選舉國家主席，習近平當選。圖為習近平(中)投下他的一票。(Getty Images)

中共總書記習近平10日在第14屆全國人民代表大會第三度當選國家主席，向著第三個五年進發，成為中共建政以來任期最長的國家元首。建政初期由毛澤東任國家主席乃至後來由劉少奇接任，從沒有人在這個國家元首職務任職超過十年。

習近平10日得票數2952票，反對票0票，棄權0票，開啟第三任期之路；習近平同樣全票當選中央軍委主席。此次選舉首次採電子系統方式選國家主席，投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。

另方面，副總理韓正以「王岐山模式」接任國家副主席；他在中共20屆全代會卸任政治局常委，但就如當年王岐山一樣擔任國家副主席，協助習近平處理外事工作。

華爾街日報報導，習近平去年10月在中共20屆全代會，打破常規擔任第三個任期總書記後，三任國家主席就只是一種形式。

他在2018年取消了國家主席只任兩屆的限制，這與他繼續出任黨總書記及軍委主席相呼應，因為黨職並無任期限制。中共官方強調，這個變化確保中國在應對複雜挑戰及實現民族復興時，所需要的集中統一領導。

但外交關係委員會中國項目高級研究員明克勝(Carl Minzner)擔心，這恐怕會重蹈當年毛澤東時代的個人政治體制，造成菁英政治不穩定。

習近平的權力來自作為黨及軍隊的領袖，但他利用禮儀性的國家主席職位採取強硬的外交政策，追求中國作為大國的應有地位，他未來將著眼於美國，應對與美國日益激烈的競爭。

分析人士指出，習近平未來五年可能大膽採取行動，形塑「他是個傑出領袖」的政治遺產。

他早前在參加全國政協小組討論時，公開點名指責美國打壓中國，這跟過去隱晦的方式截然不同。翌日外長秦剛強硬警告美國，若不改變路線，肯定會發生衝突和對抗。

德國弗萊堡大學(University of Freiburg)中國歷史系教授里斯(Daniel Leese)認為，要對抗美國，當然要在各個領域加強黨的領導，在外交政策上做好強有力捍衛中國利益的準備，習近平三任國家主席自然就是要適應這種形勢。

報導指出，習近平在第三個任期內肯定會面臨更嚴峻挑戰，尤其是來自國外，他一直為與美國對抗做好準備，除確保中國經濟增長速度快於美國，以此來展示中國制度優於美國外，還加強軍事力量以應對美國的壓制。

中國人大10日投票選舉國家主席，習近平當選。圖為出席的人大代表拿到他們的選票。(...
中國人大10日投票選舉國家主席，習近平當選。圖為出席的人大代表拿到他們的選票。(Getty Images)

習近平 中共 投票

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