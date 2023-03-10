經濟放緩 勞力萎縮 人口老化…中國新總理李強挑戰大

由於中國經濟放緩，世界需求減弱，加上勞動力萎縮、人口老齡化，新上任的中國總理李強面臨的挑戰很大。(美聯社)

美聯社報導，中共 黨內第二號人物，63歲的李強 將毫無懸念的將在第14屆全國人代會當選國務院總理，然而擺在他面前的是中國經濟放緩、全球出口需求疲弱、美國關稅上調、勞動力萎縮以及人口老化等問題；除此之外，他還要面對中國國家主席習近平 的國有企業為主的經濟發展思路。

習近平一再強調，中共必須回歸作為中國經濟、社會及文化等領袖的初心，因而對某些民營企業的控制更加嚴格。為此，外界正觀察李強能否在他的五年任期內推出務實政策。

李強2013年在淅江省長任上接受在財新雜誌訪問時，在被問到政府角色應該如何變化時說，不能讓「看得見的手」變成「閒不住的手」，要減少政府對微觀經濟活動的參與和干預。當時他還稱讚淅江商人是該省最寶貴資源，更提到了馬雲；可是回到目前的現實，情況不可同日而語。

習近平的宏圖顯示，未來五年經濟發展並非最重要目標，而是要高質量發展，尤其每項目標都必須顧及「國家安全」，這都考驗著這個未來政府大管家的拿捏。

李強與習近平的工作關係始於2000年代，當時習為浙江省委書記。習出任總書記時李獲任命為浙江省省長，之後歷任江蘇省省委書記、上海市委書記，依隨當年習近平的上升軌跡。

在上海市委書記任上，李強繼續奉行支持民營企業，以優先發展經濟的政策；即使上海實施嚴厲的防疫封城政策，但工廠在停工20天後即仍恢復生產。

由於習近平認為中共應發揮更大的作用，因此作為總理的李強，其角色作用勢必減弱，加上他只有治理地方大省經驗、缺乏全國部會職務歷練，未來都是極大挑戰。

但也有評論員認為，與前任李克強相比，李強將更受信任。因前李克強一直被視為習的競爭對手而非心腹，但李強剛好相反。

荷蘭國際集團(ING)大中華區經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)認為，李強主要是習近平意志的忠實執行者，而不是溫和的影響力。他之前支持民企及商人，是因為作為政府的角色，一定要這樣做而已。