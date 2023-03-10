我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

經濟放緩 勞力萎縮 人口老化…中國新總理李強挑戰大

編譯盧炯燊／綜合9日電
由於中國經濟放緩，世界需求減弱，加上勞動力萎縮、人口老齡化，新上任的中國總理李強面臨的挑戰很大。(美聯社)
由於中國經濟放緩，世界需求減弱，加上勞動力萎縮、人口老齡化，新上任的中國總理李強面臨的挑戰很大。(美聯社)

美聯社報導，中共黨內第二號人物，63歲的李強將毫無懸念的將在第14屆全國人代會當選國務院總理，然而擺在他面前的是中國經濟放緩、全球出口需求疲弱、美國關稅上調、勞動力萎縮以及人口老化等問題；除此之外，他還要面對中國國家主席習近平的國有企業為主的經濟發展思路。

習近平一再強調，中共必須回歸作為中國經濟、社會及文化等領袖的初心，因而對某些民營企業的控制更加嚴格。為此，外界正觀察李強能否在他的五年任期內推出務實政策。

李強2013年在淅江省長任上接受在財新雜誌訪問時，在被問到政府角色應該如何變化時說，不能讓「看得見的手」變成「閒不住的手」，要減少政府對微觀經濟活動的參與和干預。當時他還稱讚淅江商人是該省最寶貴資源，更提到了馬雲；可是回到目前的現實，情況不可同日而語。

習近平的宏圖顯示，未來五年經濟發展並非最重要目標，而是要高質量發展，尤其每項目標都必須顧及「國家安全」，這都考驗著這個未來政府大管家的拿捏。

李強與習近平的工作關係始於2000年代，當時習為浙江省委書記。習出任總書記時李獲任命為浙江省省長，之後歷任江蘇省省委書記、上海市委書記，依隨當年習近平的上升軌跡。

在上海市委書記任上，李強繼續奉行支持民營企業，以優先發展經濟的政策；即使上海實施嚴厲的防疫封城政策，但工廠在停工20天後即仍恢復生產。

由於習近平認為中共應發揮更大的作用，因此作為總理的李強，其角色作用勢必減弱，加上他只有治理地方大省經驗、缺乏全國部會職務歷練，未來都是極大挑戰。

但也有評論員認為，與前任李克強相比，李強將更受信任。因前李克強一直被視為習的競爭對手而非心腹，但李強剛好相反。

荷蘭國際集團(ING)大中華區經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)認為，李強主要是習近平意志的忠實執行者，而不是溫和的影響力。他之前支持民企及商人，是因為作為政府的角色，一定要這樣做而已。

李強 習近平 中共

上一則

布放3偵察衛星後 成太空垃圾…中長征火箭德州上空解體

下一則

台釋善意 恢復兩岸10直航點 另將開放13包機航點

延伸閱讀

第3任期開啟、權力比肩毛澤東 習近平1人時代降臨

第3任期開啟、權力比肩毛澤東 習近平1人時代降臨
人大選舉 習近平3度當選國家主席

人大選舉 習近平3度當選國家主席
美情報總監：中不想開戰 但若無法和平統一台灣會動武

美情報總監：中不想開戰 但若無法和平統一台灣會動武
下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客