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兩岸直航 中稱：見曙光 台籲：來台旅遊先解禁

特派記者賴錦宏、記者陳政錄／綜合報導

台灣陸委會宣布恢復深圳等十個兩岸直航點，中國文旅部官員表達「正面看待」，並稱儘管這項開放措施不涉及兩岸旅遊重啟，但已讓疫後兩岸民間交流、交往重啟「見到曙光」。

對於中國旅客赴台自由行、團客觀光何時恢復，台陸委會副主委詹志宏表示，關鍵在中國要先解除自己對團客、自由行赴台方面的禁令。

儘管台灣目前僅同意增開直航航點，尚未恢復兩岸旅遊，但據了解，包括中青旅、中旅、國旅等多家中國大型組團社，早前就已主動聯繫台灣接團的地接旅行社，洽詢赴台遊的新線路和新產品目錄。消息人士稱，中國組團社的「動作非常積極」。

對於兩岸旅遊重啟，詹志宏說，從各方面資訊來看，兩岸疫情仍有區別，不能忽視疫情隨時出現新的變化，且最近中國正召開的「全國兩會」也是閉環管理，仍很謹慎。

他強調，兩岸能夠健康有序互動，交流逐步恢復是很重要的一個因素，至於兩岸之間的人員往來，台方會滾動式來進行檢討、逐步放寬，「這是我們的一個趨勢。」

至於港澳人士赴台自由行已於2月20日恢復，詹志宏表示，非常歡迎港澳人士赴台體會台灣民主、自由的社會環境。據主管機關統計，截至3月5日，已有5萬多名港澳人士申請赴台旅遊。

疫情 全國兩會 觀光

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