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拜登新預算案要削減3兆赤字 對身家破億的家庭加徵稅

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統將在9日公布的新預算藍圖中，提出未來十年內將聯邦預算赤字削減3兆元的政策。(路透)
拜登總統將在9日公布的新預算藍圖中，提出未來十年內將聯邦預算赤字削減3兆元的政策。(路透)

拜登總統將在9日公布的新預算藍圖中，提出未來十年內將聯邦預算赤字削減3兆元的政策，預計將大幅依賴一系列對企業和富人的增稅措施，以及削減部分支出以帶來更多儲蓄。

為增加聯邦收入並減少國家對借貸的依賴，預計拜登將宣布對身家超過1億元的家庭徵收新稅；新稅適用的家庭價值涵蓋勞動收入和流動資產價值的未實現收益，譬如股票。拜登還將呼籲將股票回購稅提高四倍，該稅是他去年簽署的全面稅收、醫療保健和氣候法案的一部分。

去年秋天共和黨贏得眾院控制權後，拜登即面臨要求改變國家財政方向的壓力；除非拜登同意大幅削減聯邦開支，否則眾議院共和黨人拒絕提高國家債務上限，等於限制聯邦政府可以借貸多少錢。拜登政府與共和黨為債務上限持續拉距的過程中，顯已決定擁抱「減債政治」。

拜登政府資深官員8日表示，拜登預算案將包括對高收入者擴大和增加投資稅，稅收將直接用於聯邦醫療保險(Medicare)信託基金。據白宮分享的財政部估計，該稅收提案，加上擴大Medicare特定處方藥價格談判可望出現額外節餘，將淨減少約9000億元赤字。

預計拜登還將提議部分新增稅收，以抵消他尚未獲得國會通過的施政議程部分成本。這些仍待實踐的議程包括：擴大國人獲得托兒服務機會並降低托兒成本、為工人提供聯邦保障的帶薪休假、普及幼兒學前班並讓學生可以免費上社區大學。

紐約時報指出，拜登削減赤字計畫不太可能安撫共和黨人。拜登拒絕談判國債上限，強調他不會削減社安金或Medicare這兩個受歡迎的安全網計畫福利；但他一再表示，願意透過提高對企業和富人徵稅來減少赤字。

美聯社率先報導拜登將在十年內削減預算3兆元，金額比拜登之前在國情咨文提到的「預算案將再削減2兆元赤字」更高。

拜登 預算 共和黨

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