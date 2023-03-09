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批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利

記者顏伶如／綜合報導
共和黨在過去幾十年裡雖多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，卻未成功，此次也已承諾不會碰觸這兩項計畫。(美聯社)
共和黨在過去幾十年裡雖多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，卻未成功，此次也已承諾不會碰觸這兩項計畫。(美聯社)

為了達到平衡聯邦預算的目標，極右派共和黨眾議員準備大幅刪減美國援外計畫，並且大砍旨在照顧低收入族群的健保、糧食券、住房津貼等補助；紐約時報8日報導，共和黨正努力整合黨內不同派系，期盼兌現共和黨對選民喊出降低政府支出的承諾。

拜登總統9日將公布預算提案，共和黨陣營已做好準備，將以「膨脹」(bloated)」、「誤導」(misguided)做為抨擊拜登預算的基調。共和黨將於今春稍後公布共和黨版本的預算方案。

備受民眾歡迎的福利計畫如何大幅刪減，將是眾院議長麥卡錫就任以來面臨的最大挑戰。(...
備受民眾歡迎的福利計畫如何大幅刪減，將是眾院議長麥卡錫就任以來面臨的最大挑戰。(美聯社)

不過，共和黨內派系意見分歧，備受民眾歡迎的福利計畫如何大幅刪減，將是眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)就任以來面臨的最大挑戰。

眾院預算委員會成員、共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說，接下來將出現一番廝殺，「過程將頗為難看，但事實狀況就是如此」。

共和黨在過去幾十年裡雖多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medi...
共和黨在過去幾十年裡雖多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，卻未成功，此次也已承諾不會碰觸這兩項計畫。(路透)

過去幾十年裡，共和黨多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻未成功，但這次已承諾不會碰觸這兩項計畫。

川普任內白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)局長、極右派智庫「美國復興中心」(Center for Renewing America，CRA)主席伏特(Russell Vought)的預算提案，是目前共和黨國會議員的重要參考綱要。

根據伏特版本提案，共和黨要求援外計畫刪減45%、領取糧食券(food stamp)及聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)民眾必須要有工作、房屋補助計畫刪減43%、俗稱「第8章計畫」(Section 8)的低收入房租補貼將訂定逐漸淘汰的日落條款，聯邦調查局(FBI)反情報預算直接砍半、歐記健保(Obamacare)擴大白卡資格則予以刪除。

根據極右派智庫「美國復興中心」主席伏特的預算提案，共和黨要求領取糧食券(food...
根據極右派智庫「美國復興中心」主席伏特的預算提案，共和黨要求領取糧食券(food stamp)的民眾必須要有工作。圖為紐約一家雜貨店外關於糧食券的公告。（Getty Images）

共和黨提案還要求廢除國防部旗下的「多元、平權及包容辦公室」(Office of Diversity, Equity and Inclusion)、刪除34億元的國務院移民及難民補助、「裴爾獎助金」(Pell grants)將改成只提供給家裡無力為上大學繳交任何費用的低收入學生。

共和黨 預算 低收入

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