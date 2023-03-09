批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利
為了達到平衡聯邦預算的目標，極右派共和黨眾議員準備大幅刪減美國援外計畫，並且大砍旨在照顧低收入族群的健保、糧食券、住房津貼等補助；紐約時報8日報導，共和黨正努力整合黨內不同派系，期盼兌現共和黨對選民喊出降低政府支出的承諾。
拜登總統9日將公布預算提案，共和黨陣營已做好準備，將以「膨脹」(bloated)」、「誤導」(misguided)做為抨擊拜登預算的基調。共和黨將於今春稍後公布共和黨版本的預算方案。
不過，共和黨內派系意見分歧，備受民眾歡迎的福利計畫如何大幅刪減，將是眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)就任以來面臨的最大挑戰。
眾院預算委員會成員、共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說，接下來將出現一番廝殺，「過程將頗為難看，但事實狀況就是如此」。
過去幾十年裡，共和黨多次嘗試大砍社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻未成功，但這次已承諾不會碰觸這兩項計畫。
川普任內白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)局長、極右派智庫「美國復興中心」(Center for Renewing America，CRA)主席伏特(Russell Vought)的預算提案，是目前共和黨國會議員的重要參考綱要。
根據伏特版本提案，共和黨要求援外計畫刪減45%、領取糧食券(food stamp)及聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)民眾必須要有工作、房屋補助計畫刪減43%、俗稱「第8章計畫」(Section 8)的低收入房租補貼將訂定逐漸淘汰的日落條款，聯邦調查局(FBI)反情報預算直接砍半、歐記健保(Obamacare)擴大白卡資格則予以刪除。
共和黨提案還要求廢除國防部旗下的「多元、平權及包容辦公室」(Office of Diversity, Equity and Inclusion)、刪除34億元的國務院移民及難民補助、「裴爾獎助金」(Pell grants)將改成只提供給家裡無力為上大學繳交任何費用的低收入學生。
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