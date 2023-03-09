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男女仍不平等 全球婦女節示威 爭取憲法保障

編譯尤寶琪／綜合8日電
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的婦女爭取權利。（歐新社）
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的婦女爭取權利。（歐新社）

3月8日國際婦女節，世界各地都有婦女走上街頭，要求憲法保障和經濟平等，凸顯占全球一半人口的女性，仍未享有男女平等地位。

美聯社報導，儘管有些地方是在歡慶女權的進步，但不少活動的宗旨仍是在要求性別平等，並指出阿富汗和伊朗等國家對婦女的打壓，以及全球各地仍有大量婦女與女童遭受性侵犯和家庭暴力。

巴基斯坦各地婦女，在森嚴的戒備以及保守團體武力威脅下走上街頭，爭取憲法保障權利；日本女權人士遊行要求政府取消婚後冠夫姓規定，表示這法律助長性別不平等。

在菲律賓，數百名來自不同婦女團體的民眾在馬尼拉走上街頭，要求提高工資和優質工作機會；在科索伏(Kosovo)，數百名阿爾巴尼亞裔婦女走上街頭，抗議家庭暴力，指控檢警和法院性別歧視。

愛爾蘭政府則宣布將在11月舉行性別平等公投，並刪除憲法中歧視性的用詞。

如往年一樣熱烈慶祝婦女節的西班牙馬德里、巴塞隆納等大城市也有約100萬人參加遊行，但左派政府內部分歧導致數百名性犯罪者獲減刑，女權分子也在變性人權利法上產生意見分歧，讓今年活動蒙上陰影。

且今年還是美國最高法院推翻「羅訴韋德」墮胎權以及多州跟進實施墮胎限制措施以來的首個國際婦女節，顯示即使在相對自由的國家，女權利也開起了倒車。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)本周指出，女權在全球都遭到濫用、威脅、侵害；依現況發展來看，還需要300年才有可能達到性別平等。他說，因為父權制度在反擊，導致「數十年來的進步正在我們眼前消逝。」

聯合國指出，2021年由神學士政權接掌的阿富汗，是世界上對婦女和女童壓迫最嚴重的國家。聯合國代表團表示，神學士規定女童六年級以後就不可再就學，婦女禁止進入公園和體育館等公共場所，且必須將全身遮蓋住，不可在非政府國家或國際組織就業，基本上把多數婦女和女童都關在家中。

智利聖地牙哥的女性以舞蹈抗議性別暴力。（美聯社）
智利聖地牙哥的女性以舞蹈抗議性別暴力。（美聯社）
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的婦女舉著標語，爭取婦女權利。（歐新社）
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的婦女舉著標語，爭取婦女權利。（歐新社）

聯合國 遊行 阿富汗

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