中國新任外長首秀 秦剛警告美國：錯誤狂飆必脫軌

新任中國外交部長秦剛7日在北京14屆全國人大一次會議的記者會上，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中西媒體提問。(Getty Images)

在美中兩大強權關係處於歷史性低點之際，中國新任外交部長秦剛 7日在他上任以來的首場記者會中，展現「戰狼外交」姿態，以強硬語調警告，「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。」

在回應美國2月擊落在北美上空的氣球問題時，秦剛指責美國「違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可避免的外交危機」。

談到中俄關係，秦剛則表示，「中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑戰。」「世界越是動蕩不安，中俄關係越應穩步向前。」

秦剛在全國人大記者會上表示，「美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。」秦剛指責美方所謂的「競爭」，是你死我活的零和博弈，是「以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭」。

秦剛的評論呼應了中國領導人習近平 6日在全國人民代表大會的演說。在此之前，習近平罕見直接點名美國打壓中國。

有分析人士指出，習近平和秦剛直接點名美國，預示美中關係在短期和中期將持續惡化，目前沒有力量可打破這樣的「惡性循環」。

被問到秦剛和習近平說法時，白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，美國對中國政策始終保持一貫，「在美中雙邊關係方面，美國立場沒有改變。拜登 總統認為緊張局勢顯然必須得到認識，但可以解決。我們尋求競爭，而非衝突。」

有線電視新聞網(CNN)指稱，秦剛短暫派駐過駐美大使，以謹慎有成外交官聞名。但他首場外長秀顯得更好鬥，警告華府若不善待強權對手可能有「災難性後果」。秦剛在高度腳本化的記者會中，為來年中國外交政策定下基調，譴責美國導致中美緊張局勢上升，並捍衛中俄緊密合作夥伴關係。