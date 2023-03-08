我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

中國新任外長首秀 秦剛警告美國：錯誤狂飆必脫軌

記者胡玉立／綜合報導
新任中國外交部長秦剛7日在北京14屆全國人大一次會議的記者會上，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中西媒體提問。(Getty Images)
新任中國外交部長秦剛7日在北京14屆全國人大一次會議的記者會上，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中西媒體提問。(Getty Images)

在美中兩大強權關係處於歷史性低點之際，中國新任外交部長秦剛7日在他上任以來的首場記者會中，展現「戰狼外交」姿態，以強硬語調警告，「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。」

在回應美國2月擊落在北美上空的氣球問題時，秦剛指責美國「違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可避免的外交危機」。

談到中俄關係，秦剛則表示，「中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑戰。」「世界越是動蕩不安，中俄關係越應穩步向前。」

秦剛在全國人大記者會上表示，「美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。」秦剛指責美方所謂的「競爭」，是你死我活的零和博弈，是「以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭」。

秦剛的評論呼應了中國領導人習近平6日在全國人民代表大會的演說。在此之前，習近平罕見直接點名美國打壓中國。

有分析人士指出，習近平和秦剛直接點名美國，預示美中關係在短期和中期將持續惡化，目前沒有力量可打破這樣的「惡性循環」。

被問到秦剛和習近平說法時，白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，美國對中國政策始終保持一貫，「在美中雙邊關係方面，美國立場沒有改變。拜登總統認為緊張局勢顯然必須得到認識，但可以解決。我們尋求競爭，而非衝突。」

有線電視新聞網(CNN)指稱，秦剛短暫派駐過駐美大使，以謹慎有成外交官聞名。但他首場外長秀顯得更好鬥，警告華府若不善待強權對手可能有「災難性後果」。秦剛在高度腳本化的記者會中，為來年中國外交政策定下基調，譴責美國導致中美緊張局勢上升，並捍衛中俄緊密合作夥伴關係。

秦剛強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。」

一名記者在新任中國外交部長秦剛7日在北京14屆全國人大一次會議的記者會上，拿出手...
一名記者在新任中國外交部長秦剛7日在北京14屆全國人大一次會議的記者會上，拿出手機自拍。(Getty Images)

秦剛 習近平 拜登

上一則

陪朋友去墨西哥抽脂 美公民遭綁架2死2獲救 1嫌被捕

下一則

中國旅客來美新冠篩陰規定 最快3/10取消

延伸閱讀

WSJ：中美進一步陷入「敵意漩渦」 冷戰思維顯露

WSJ：中美進一步陷入「敵意漩渦」 冷戰思維顯露
美國重申對中政策不變 新中方駐美大使低調就任

美國重申對中政策不變 新中方駐美大使低調就任
寧德時代主導電動車電池市場 習近平：亦喜亦憂

寧德時代主導電動車電池市場 習近平：亦喜亦憂
秦剛強硬談台海 學者：阻美「台灣問題非中國內政化」

秦剛強硬談台海 學者：阻美「台灣問題非中國內政化」

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金