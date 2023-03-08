共和黨參議員霍利提案 禁中企買美農地

共和黨聯邦參議員霍利在參院提案，禁止中國公司購買美農地，正在談判者須終止。(美聯社)

共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)7日提出新法案，旨在阻止與中國共產黨 有關的中國企業及法人購買美國農地。

霍利的「此地是我地法案」(This Land is Our Land Act)將迫使北京 政府支持的企業放棄購買美國農地的利益，避免更多農地落入中國人手中。

霍利這項提案用以彌補兩黨方案對於中國對外國經濟影響力擴大提案的不足，前述外國地區包括美國。

霍利告訴「福斯數位新聞」(Fox News Digital)說：「與中國共產黨有關的企業或個人，不應該獲准購買美國農地，這會影響美國糧食供應鏈的完整性，傷害美國農民，若該農地鄰近美軍設施，則會威脅國家安全。」

中西部等多州議員日益關切中資大量購入農地影響國安，意圖購買美國農地的中國團體不僅引發鄰近美軍敏感機密軍事活動地區的考量，議員也憂慮北京可能影響美國糧食供應。

霍利的提案將禁止中國企業購買或租用美國農地，法案適用與中共有關係的個人與團體。

「福斯數位新聞」取得的法案草稿顯示，法案若通過，在法案通過前已簽約的中國企業或法人必須在一年內簽署「意向書」(letter of intent)，表明將分割資產；而若中國法人不願於兩年內放棄資產，將面臨罰款或刑罰，且資產可能被沒收。

國會研究處(CRS)今年稍早公布的報告指出，截至2021年底，全美由外國人或企業擁有的農地中，將近1%為中方持有，相當於38萬3935英畝。

另據農業部統計，2009年到2016年間，中國在國際間持有的農地、漁場與林地價值從3億元增至33億元。

霍利是參院資深的對中鷹派議員之一，他在美中氣球事件尚未撼動美中關係之際，便暗示將提出限制中資購買美國農地的法案。

霍利2月初推文寫道，「在拜登 總統的中國間諜活動瓦解後，顯然任何中國企業都不應獲准擁有美國農地。我倡議立法阻止並保護美國農民。」