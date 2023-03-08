中國旅客來美新冠篩陰規定 最快3/10取消

美國政府預定10日起解除從來自中國旅客的病毒檢測規定，進入美境勿須提供陰檢證明。圖為中國旅客自洛杉磯國際機場入境。(Getty Images)

華盛頓郵報7日報導，美國官員最快將在10日解除從中國旅客入境美國的新冠病毒檢測 規定，此舉基於中國確診人數下降，日本等其他採行類似作法的國家陸續放寬入境篩檢政策，而非出於緩解美中關係的緣故。

白宮不予評論這項7日定案的計畫，國安與公衛官員本周決定取消中國入境旅客的檢測要求，正式對外宣布新政策前，會先通知航空公司和中方相關官員。

每周數百架次班機從中國飛抵美國，聯邦疾病防治中心(CDC)1月初起，在大機場加強對中國旅客的病毒基因監測，對自願接受不具名檢測的旅客，做鼻腔採樣測試，並抽取機上廢水做分析；官員7日表示，這兩項工作將繼續進行。

知情人士說，放寬中國旅客入境規定的決策是基於公衛情況，不是外交考量，日本等實施類似政策的國家也已陸續放寬對中國旅客的篩檢政策。

美國政府預定10日起解除從來自中國旅客的病毒檢測規定，進入美境勿須再提供陰檢證明。圖為去年12月自北京首都機場出發前往美國的中國旅客，仍需提供新冠檢測陰性證明。(美聯社)

中國解除新冠肺炎嚴格的「清零」防疫 政策後，染疫及病歿人數一度激增；美國自1月5日起，對2歲以上從中國入境美國的旅客，強制要求必須提交陰性反應病毒檢測報告。美國官員當時關切，中國的新病例驟增，可能出現新變種病毒 擴散全球的疑慮。

要求中國入境旅客提交陰性反應證明的另一項政策考量，是要迫使中國政府更積極監測並分享疫情資訊；中國防疫清零期間，官方發布的確診及死亡數據低得難以令人置信。

白宮新冠肺炎防疫官員賈哈(Ashish Jha)1月5日接受「公共廣播電台」(NPR)訪問表示，「我們看到中國出現史無前例的感染大爆發，大家很明顯都在關切中國人民的情況，其中缺乏透明度的問題最令人關切。」

解封一周後，中國官員終於承認死亡人數攀升，在1月14日把正式統計從37人死亡調升到近6萬人死亡，但強調死亡高峰已過。

美國官員說，雖然他們幾乎可以確定中國官方資料「大幅少算」確診與死亡數字，近幾周來這兩個數字逐漸下降，也是可以確定的事。

公衛分析公司「Airfinity」估計，中國染疫死亡人數1月底達到每天3萬6000人的高峰，美國官員相信，中國14億人當中，大多數在最近這一波傳播高峰期間染疫。

美國官員也擔心，中國對新冠變種病毒的基因檢測不夠透明。