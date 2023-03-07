眾院公布電郵 佛奇否決新冠病毒源自實驗室 被揭自導自演？

白宮前首席防疫顧問佛奇被爆「敦促」學者撰寫「證明實驗室洩漏病毒之說錯誤」的報告。（美聯社）

眾院共和黨 議員公布電郵資料，指白宮前首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)2020年2月委派科學家撰寫「科學證明」，否決新冠病毒起源自實驗室的可能性；報告發表數周後，佛奇在記者會上公開否定病毒自實驗室洩露的說法。

每日郵報報導，眾院共和黨議員公布的電郵顯示，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)前院長佛奇指示且核准科學報告，該報告指新冠病毒「未必」(improbable)從中國武漢病毒實驗室 洩漏。

數周後，佛奇站在前總統川普身旁召開記者會，引述該報告作為證據，稱病毒並非源自實驗室，但未承認這份報告其實是由他指示撰寫而成。

許多媒體起初忽視這項資訊，之後才在新證據浮現後，先後報導實驗室可能洩漏病毒的可能性。

今年1月，能源部與聯邦調查局(FBI)都總結病毒可能洩漏自武漢的病毒實驗室，中央情報局(CIA)則尚未宣布決定性的立場。

共和黨眾議員5日公布的電郵顯示，佛奇委派科學家撰寫名為「新冠病毒近端起源」(The Proximal Origin of SARS-CoV-2)的報告，作為他事後宣布新冠病毒並非源自武漢實驗室的「證據」。

報告出爐前四天，佛奇、國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)與報告作者舉行視訊會議，討論實驗室洩漏病毒說「可能遭刻意操控」相關事宜。

聖地牙哥斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)病毒學者安德森(Kristian Andersen)在電郵中坦承，佛奇「敦促」他撰寫旨在「證明實驗室洩漏病毒理論有誤」的報告。

2020年2月12日，安德森把這篇經同儕審閱的報告發表於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊，並在電郵中寫道，「這個領域出現許多臆測、散佈恐懼和陰謀論」，以及「這篇報告由法勒(Jeremy Farrar)、佛奇和柯林斯指示撰寫」。

法勒2020年為英國衛生慈善組織「惠康基金會」(Wellcome Trust)總監，2022年12月獲世界衛生組織(WHO)任命為首席科學家。

斯克里普斯研究所代表安德森撰寫的信件隨後堅稱，安德森客觀的研究新冠病毒的起源，宣稱佛奇並未影響他的工作。

但共和黨眾議員的報告卻說，「根據先前公布的多封電郵，這項主張顯然造假」。