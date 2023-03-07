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從歷史紀錄看 領先德桑提斯15個百分點 川普提名在望

編譯潘勛／綜合6日電
最新民調顯示，前總統川普在全國初選民調平均得到約44%，領先佛州州長德桑提斯的15個百分點。(美聯社)
最新民調顯示，前總統川普在全國初選民調平均得到約44%，領先佛州州長德桑提斯的15個百分點。(美聯社)

根據最新一波民調結果指出，前總統川普在全國初選民調平均得到約44%，領先第二名、佛州州長德桑提斯的29%達15個百分點，揆諸歷史，顯然最受看好能贏得明年的共和黨總統候選人提名

有線電視新聞網(CNN)報導，領先15個百分點乍看在初選早先階段並不起眼，但有兩個原因讓它值得一提。

首先是像川普目前取得的支持度的大多數候選人，以往都進而贏得黨內初選。縱觀過去在初選年前一年上半年取得支持率至少35%的候選人，自1972年以來取得這樣成績的候選人，約75%面對至少一個主要挑戰者，都進而贏得提名；民調在初選這階段取得35%到50%的候選人，史上獲勝率在大約67%。

眾人很容易認為川普民調數字只是高知名度的產物，但歷史暗示卻有所不同。同期民調類似的人最後取得提名的有1976年的福特(Gerald Ford)總統、1988年的副總統老布希，以及1996年的參院多數黨領袖杜爾(Bob Dole)。

經證實高知名度對贏得提名很重要，可能是川普的強項而非弱點。換句話說，川普目前在民調中取得的成績，統計上很重要，即便為時尚早。

由歷史來看，像德桑提斯民調支持度的候選人，要在提名取勝沒那麼容易。自1972年以來，民調支持在20%到35%者，進而取得黨提名只約40%。

德桑提斯。(美聯社)
德桑提斯。(美聯社)

川普對德桑提斯占優勢的第二個原因在兩者差距在擴大，相形去年大致所見改變不少；去年秋季共和黨在期中選舉表現不如人意，接下來川普格外吃力去年11月後半個月以及12月，川普領先德桑提斯從40個百分點掉到只剩10個，在共和黨的支持度由50%跌到約40%。

但接下來川普今年迄今能扭轉局面？最基本的解釋便是他已返回競選跑道，而德桑提斯對競選總統還猶豫不決。

2016年川普占據媒體報導共和黨內初選，對他在最後擊敗群雄至為關鍵。今年開年以來，福斯新聞網(Fox News)報導川普比起期中選舉之後，要多得多；相形之下報導德桑提斯則減少。

川普 民調 提名

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