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殭屍網絡疑在美國 數萬推特假帳號捧川普 建議德桑提斯當副手

編譯潘勛／綜合6日電
過去近一年間有「殭屍網絡」在推特設立數十萬個假帳號挺川普。（路透）
過去近一年間有「殭屍網絡」在推特設立數十萬個假帳號挺川普。（路透）

以色列科技研究機構「席亞布拉」(Cyabra)指出，過去11個月間有人在社群網站推特創設數千個、甚至是數十萬個假帳號，自動發文讚美前總統川普，另揶揄來自兩黨批評川普人士，攻擊前南卡羅來納州長海理(Nikki Haley)，談到德州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則大力建議他可當川普副手人選。

美聯社6日報導，席亞布拉分享研究所見，正值共和黨選民掂量他們人選之際；無論是誰，創造這個「殭屍網絡」，都是想影響選民判斷，利用俄國引領的線上操控科技，來左右推特平台上談論候選人，同時使用推特的演算法來放大他們的觸及率。

雖說躲在假帳號後頭者身分還不詳，但席亞布拉的工程師判斷殭屍網絡創建於美國境內。

海理是前南卡州長、前駐聯合國大使，她已公開挑戰一度擔任她上司的川普，想角逐共和黨2024年總統候選人提名，於是挨到殭屍網絡抨擊。

席亞布拉機構最早發現這個殭屍網的工程師葛洛斯(Jules Gross)指出，自己發現網絡內的帳號針對相同主題重複貼文，與真人發文的形態不符，例如甲帳號說「拜登想奪走我們的槍枝，川普才是最棒的」，乙帳號便說「1月6日國會山莊事件是謊話，川普無辜」；這些都不屬真人發言，為了民主，他希望民眾知道正在發生的事。

最新的挺川網絡事實上由三組不同的推特帳號組成，在2022年4、10及11月大批量創設；研究員相信，總計起來可能有數十萬個號。

這些帳號都有用戶個人照片以及名稱，有些帳號自貼內容，經常是回應真人用戶，其他帳號轉貼真人用戶的貼文，放大貼文的影響。

保守派刊物有文章談到共和黨參院領袖麥康諾，殭屍網絡的一個帳號便回應說，「麥康諾，叛徒！」幾位批川共和黨人士遭鎖定，麥康諾為其中之一。

席亞布拉機構發現，某些負面貼文攻擊反川人士，偽造的程度遠高得多，例如抹黑海理的貼文有四分之三可追溯到假帳號。

殭屍網絡正在大力呼籲德桑提斯出任川普副手，一起角逐2024年大選，這種結果，川普應該喜聞樂見，可以在德桑提斯也參選時，避開苦戰。

川普 共和黨 推特

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