親子搭機相鄰坐 僅3家免付費 運輸部擬訂規打擊付費陋習

一名男童跟著家人準備搭機，運輸部正在擬規要求航空公司免費安排家人相鄰而坐。（Getty Images）

運輸部6日宣布推出查詢看板，一目瞭然地讓搭機旅客知道哪些航空公司免費讓家長和年幼子女相鄰而坐；當日資訊顯示，十家航空公司中僅三家免費提供這項服務。

運輸部宣布這項消息之際，正在修改「同一家人搭機時若要坐在一起需額外付費」的規定。

拜登 政府正致力打擊不合理的「垃圾費用」(junk fees)、並施壓要求航空業者改善服務；運輸部推出查詢看板、研訂新規是政府約束航空業者的新舉措。

運輸部藉由查詢看板為航空業者評分，假如某航空公司只要有空位便讓同一家庭的成人坐在年幼孩子旁邊，查詢看板上便以綠色標示；運輸部官網6日查詢看板所列十家美國航空公司僅阿拉斯加航空(Alaska)、美國航空(American)和邊疆航空(Frontier)三家獲得綠色標誌。

運輸部官網查詢看板並附上每家航空公司乘客政策的鏈接。

輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)透過新聞稿說，帶小孩同行的父母應該和孩子坐在一起，航空公司不應強迫付垃圾費用；他表示樂見航空公司開始依照這個「常識」做出改變。

航空業者稱，確實會試著讓同一家人坐在一起，但未做出承諾；但幾家航空業者今年承諾要改變座位政策。

邊疆航空上個月稱，將自動安排至少一位家長與14 歲以下兒童相鄰而坐；美國航空上周更新客戶服務計畫時保證，14歲及以下兒童不需額外付費坐在成人鄰座。

聯合航空(United Airlines)則表示，3 月初開始，某些票價艙位將免費讓有12歲以下兒童的同一家人相鄰座位，不過，運輸部去年7月公告，打算禁止對同一家庭成人與13歲以下兒童相鄰而坐額外收費，聯航僅讓特定票種的乘客免費，似乎不符合運輸部規定。