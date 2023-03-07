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4美公民跨境買藥 捲入墨國幫派槍戰 FBI懸賞5萬元救人

記者顏伶如／綜合報導
墨國安全部隊扣留這部掛有美國北卡州牌照的白色迷你廂型車，車上四名美國公民3日遭到當地不明人士持槍綁架，下落不明。(美聯社)
墨國安全部隊扣留這部掛有美國北卡州牌照的白色迷你廂型車，車上四名美國公民3日遭到當地不明人士持槍綁架，下落不明。(美聯社)

美聯社6日報導，四名美國公民上周從美國開車到墨西哥買藥，結果卻捲入與毒品有關的險象環生槍戰，四人更遭人持槍綁架，挾持到一輛皮卡上被載走，導致一名墨西哥婦女喪生；有線電視新聞網(CNN)則引述美國官員報導，四名美國人是被誤認而遭攻擊。

聯邦調查局懸賞5萬獎金，給協助肉票平安脫困且讓綁匪落網的民眾。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)6日說，四名美國人是到墨西哥購買藥物，結果遇到當地幫派火併，因此遭到滯留。

根據聯邦調查局(FBI)初步調查，一輛掛著北卡羅來納州車牌的白色迷你廂型車，3月3日從德州城市布朗斯維爾(Brownsville)跨越邊境，進入墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)，但入境不久車上乘客旋即遭到不知名的武裝分子開槍。

美聯社報導，要求匿名受訪的女性目擊者說，白色迷你貨車在十字路口被另一輛車撞上，旋即槍聲大作，一輛休旅車急速駛來，數名持槍男子從車裡跳下。她說，持槍男子逼迫一名婦人上卡車，另一人則被抬上卡車，還有兩人被拖行經過人行道，「我們無法判斷他們是生是死」。

美國駐墨西哥大使館5日發布新聞稿，聯邦調查局聖安東尼奧分局特別探員瑞契(Oliver Rich)呼籲社會大眾提供線索，指認上周攻擊並綁架開車到墨西哥四名美國公民的持槍歹徒。

四名美國公民從美國開車進入墨西哥境內不久便遭綁架的事件，目前正由聯邦調查及墨西哥執法機關共同調查中。新聞稿中並未公布遭綁架美國公民的身分。

根據3日在社群網站流傳的短片，數名拿著攻擊步槍、身穿防彈衣的男子在光天化日之下，把遭挾持民眾挾持到皮卡卡車。影片畫面顯示遭挾持其中一人還活著，可以自行站立，但其他幾人顯得可能受傷或已經死亡。

影片顯示至少一名被綁架民眾被拉上卡車之前，從地面抬起頭來。

聯邦調查局呼籲民眾提供線索給聖安東尼奧分局(電話：210-225-6741)，也可透過https://tips.fbi.gov網站提供線索。

墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)檢察長巴瑞歐斯(Irving Barrios)對媒體表示，3日的幫派槍戰中有一名婦人喪生。

掛北州車牌的白色迷你廂型車3日從德州邊城布朗斯維，越過國際大橋，跨越邊境，進入墨...
掛北州車牌的白色迷你廂型車3日從德州邊城布朗斯維，越過國際大橋，跨越邊境，進入墨西哥北部城市馬塔摩羅斯。車上四名美國公民下落不明，遭人綁架。(美聯社)

墨西哥 美國公民 幫派

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