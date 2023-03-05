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愛迪達切割「肯爺」 聯名鞋5億庫存恐全認賠銷毀

編譯陳韻涵／綜合4日電
由於肯爺言論惹爭議，愛迪達公司市價約5億元的Yeezy聯名鞋庫存可能全數銷毀。(美聯社)
由於肯爺言論惹爭議，愛迪達公司市價約5億元的Yeezy聯名鞋庫存可能全數銷毀。(美聯社)

饒舌歌手「肯爺」(Ye)肯伊威斯特(Kanye West)爭議不斷，愛迪達(Adidas)等品牌紛紛與他解約並畫清界線，而與肯爺設有聯名鞋款生產線的愛迪達首當其衝，市價約5億元的Yeezy聯名鞋庫存可能全數銷毀。

華盛頓郵報報導，總部在德國的愛迪達與種族歧視等醜聞纏身的肯爺切割數月後，愛迪達2月9日坦言，若不賣掉這批存貨可能蒙受鉅額損失，但處理這批產品的方法有限，包括直接燒毀庫存。

愛迪達現行說法與去年11月大相逕庭，當時該公司高層覺得可以重新命名這些獨特，並打折出清定價200元到600元的鞋款，藉此彌補巨額虧損，但這種作法恐引發道德爭議與財務挑戰。

愛迪達執行長古爾登(Bjørn Gulden)2月暗示，可能不會販售任何與肯爺相關的產品；分析師預估，相關庫存產品的市值約3億元到5億元不等。

愛迪達表示，若無法重新利用這些商品，今年收益損失可能上看12億7500萬美元，營業利潤可能賠上5億3100萬美元。

大型券商Wedbush分析師尼奇(Tom Nikic)表示，「愛迪達的情況如此慘烈是因為其數量龐大」，Yeezy品牌每年賺近20億元，「那真的是愛迪達業務中占比非常龐大的一部分，而醜聞就突然爆發了」。

去年10月在肯爺爆出連串白人至上與反猶太等種族爭議後，愛迪達等品牌先後與他中止合約，其中服飾品牌Gap已宣布，不會發行任何相關產品。

尼奇認為，愛迪達依然可以促銷方式銷售肯爺聯名產品，但必須剪掉標籤，變成所謂的「殭屍Yeezys」(zombie Yeezys)。

尼奇說：「坦白說，這是個冒險的提議；若從公關角度來看，可能適得其反，這表示愛迪達仍與曾公然反猶太的對象合作並牟利。」

哥倫比亞商學院零售學研究主任柯翰(Mark Cohen)則表示，另一種選擇是透過TJ Maxx等折扣店傾銷庫存，或秤重賣給中間人，再由中間人分銷給其他國家的零售商，「這在未開發國家是進入當地市場的常見作法」。

猶太 分析師 種族歧視

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