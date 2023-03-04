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南卡名律師謀殺妻兒 梅道被判2個終身監禁

記者顏伶如／綜合報導
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判兩個終身監禁，不得假釋。圖為梅道(中)3日被法警押解到庭聆判。(美聯社)
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判兩個終身監禁，不得假釋。圖為梅道(中)3日被法警押解到庭聆判。(美聯社)

2021年槍殺妻子與兒子而遭定罪的南卡羅來納州知名律師梅道(Alex Murdaugh)，3日被判處兩項連續服刑的終身監禁，不得假釋；南卡巡迴法院法官紐曼(Clifton Newman)宣判時說，這是南卡羅來納州最駭人聽聞的案件，雖然檢察官並未求處死刑，但超過兩人以上遭到殺害的案情其實已經符合死刑判決的條件。

華爾街日報報導，陪審團2日討論不到三小時，便裁定梅道2021年6月在家族打獵度假屋槍殺妻子瑪姬‧梅道(Maggie Murdaugh)、兒子保羅‧梅道(Paul Murdaugh)謀殺罪成立。

調查發現，梅道從大多來自貧窮客戶的和解金當中竊取數以百萬計的金錢，並安排自己遭到謀殺未遂，以便還活著的大兒子能獲得1200萬元壽險給付。

根據南卡州法，謀殺罪最低刑期為坐牢30年。梅道辯護律師表示，打算提出上訴。

這宗離奇案件引發全球關注，專家指出，這凸顯出某種人類心理特質，也具法律教育意義。

梅道出身南卡知名望族，在當地勢力龐大，家族連續在五個郡擔任地區檢察官或律師，梅道家族也是當地一家律師事務所的創始成員。

紐曼宣判時說，同意陪審團的定罪判決。紐曼當庭對梅道說：「過去這個世紀裡，你們家族，包括你在內，曾經在這個法庭起訴民眾，其中許多人被判死刑，那些人的罪行可能都沒你這麼嚴重。」

梅道堅稱清白，帶著手銬的梅道在法庭上說，不可能傷害妻子或兒子，「我尊重法院判決，但我是清白的」。

辯護律師哈波提安(Dick Harpootlian)及葛瑞芬(Jim Griffin)說，提出上訴最有力的反駁根據就是，法官同意讓陪審團連續數天聆聽有關梅道財務狀況的證詞，導致陪審團對梅道產生先入為主的偏見。

美聯社報導，專家表示，這起美國小鎮社會事件之所以演變為國際好奇目光的關注焦點，凸顯人類心理特質，也就是事件若能讓人們從中對威脅的認知獲得相關資訊，就會吸引人注意。一些法律觀察家也在審判過程中，見到一個重要的教育機會。

南卡羅來納州受害人援助網(South Carolina Victim Assistance Network)法律主任福特(Sarah Ford)表示，本案庭審過程引起的討論；她說，富人被指控殺害妻兒可能令人震驚，但也提升人們對於家暴情形普遍等議題的關注。

南卡羅來納州 教育 檢察官

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