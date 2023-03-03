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哥倫比亞大學永不採用SAT、ACT成績 藤校第一所

記者張心／紐約報導
哥倫比亞大學本科生錄取將不再需要SAT或ACT成績。（記者張心／攝影）
哥倫比亞大學本科生錄取將不再需要SAT或ACT成績。（記者張心／攝影）

疫情使全美大學逐漸拋棄「唯分數論」的錄取原則，哥倫比亞大學(Columbia University)日前宣布，將永久不再要求大學申請者提供SATACT成績(Test-Optional not Required) ，維吉尼亞州的威廉與瑪麗學院(William & Mary)也在2日決定採取同樣措施；然而，多數大學選擇觀望狀態。

作為常春藤盟校中，第一所通知大學申請者不用提供SAT或ACT成績的大學，哥倫比亞大學校方表示，這一規則不是暫時性的，而是永久適用。該校通知指出，疫情開始之後，很多SAT或ACT考點關閉，使校方成為全美最早一批改革的院校，「我們的信念就是，學生是動態的、多面的個體，不能以單一因素來定義學生的能力。」

根據校方數據，自疫情期間嘗試這一個變革以來，少數族裔學生錄取的概率大大增加，直接躍升4%；據悉，該校大學生院整體錄取率為3.73%。

「我們保證，不提交考試成績的申請者不會處於不利位置，提交的也不會被看作更有優勢。」哥倫比亞大學校方指出，變革後的大學錄取審查將變得更加細緻，在尊重不同背景、聲音和經驗的基礎上，更好地確定申請人是否適合入學，是否有能力在哥倫比亞大學課程和社區中茁壯成長。

威廉與瑪麗學院在分析疫情期間的錄取結果後，也決定採取同樣措施。「我們希望賦予學生更多的靈活性，鼓勵他們在申請時全面展示才能。」該校招生院長沃爾夫(Tim Wolfe)表示，「我們的錄取過程是全面和多維度的，透過疫情的試點發現，無論是否衡量標準化考試，我們都能招收到高素質的學生。」

根據反對SAT、ACT考試的組織「FairTest」統計，全國有1700所高等教育學府在疫情期間不強制提供SAT或ACT成績，但這些政策都是臨時性的；其中，200所院校只對申請2023年秋季學期入學的學生「開綠燈」，包括耶魯大學、布朗大學、達特茅斯學院(Dartmouth College)，但未來尚未決定。賓州大學將這一政策延長至2023至2024學年；康乃爾大學至2024至2025學年；哈佛大學、普林斯頓大學將這一政策延長至2025至2026學年。

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