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調查報告：哈瓦那症候群 非敵國武器造成 可能為舊疾或環境引發

編譯尤寶琪／綜合1日電
因擾不少駐外人員的「哈瓦那症候群」，調查報告指出不太可能是由對手國或武器造成。圖為經典敞篷車正駛經美駐古巴使館前。（美聯社）
因擾不少駐外人員的「哈瓦那症候群」，調查報告指出不太可能是由對手國或武器造成。圖為經典敞篷車正駛經美駐古巴使館前。（美聯社）

經過長達六年的調查，國家情報總監辦公室(ODNI)1日公布調查結果指出，困擾許多美駐外人員的「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)，不太可能是由對手或武器造成，更可能是由舊疾或環境而引發症狀。

這項調查結果是由七個情報機構聯手的調查顯示，雖然每個機構對結論認可程度不同，但都認為這些案例並非是由敵對國家所造成；調查蒐集到的情報也顯示，海外對手對此事感到困惑，甚至認為是某種美國陰謀。

報告指出：「現有針對美國對手是否有涉案情報一致顯示，沒有可靠證據表明外國對手擁有導致『異常健康事件』(AHI)的武器或裝置。」

哈瓦那症候群首次於2016年古巴，美國外交與情報人員通報出現頭暈、失去平衡感、聽力喪失、焦慮等被症狀；近幾年從美駐中國、俄國到瑞士日內瓦、德國柏林等地的外交官員也陸續出現類似情況，至今已有超過1500起通報案例。有科學家懷疑這是遭受微波類武器攻擊的結果，一份由國家科學院(NAS)進行的調查也做出類似結論。

但報告指出，並未發現可信證據顯示有外國勢力擁有能引起這些症狀的武器或裝備，也沒有發現一致性的症狀，認為症狀更可能是由舊疾、普通疾病和環境因素有引起的，並強調早期理論「並未經由醫學和技術分析。」兩名情報官員甚至直言，他們連是外星人的可能性都查過，最後才得出結論。

報告出爐後，不少經歷過「哈瓦那症候群」的外交情報人員出面質疑調查的有效性，認為報告在質疑他們受傷的真實性。許多人至今仍有嚴重健康問題，讓他們無法重返工作崗位。

AHI 受害者代表律師扎伊德 (Mark Zaid)也反駁表示，缺乏證據不代表沒有證據，「最新評估缺乏透明度，我們會繼續質疑調查結果的準確性。」

古巴 醫學 德國

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