大腸癌患者 年輕化、晚期發現增多 醫界擔憂

大腸癌患者年輕化以及晚期才診斷出，這兩大趨勢讓醫界擔心。(路透)

美國防癌協會(American Cancer Society，ACS)1日指出，2019年診斷出的大腸癌(包括直腸和結腸癌症 )患者，約20%年紀在55歲以下，60%到末期才被診斷出，醫界不解何故。

1995年，55歲以下的腸癌新患者僅占全部11%，診斷出已到癌症末期的比率是57%，2000年代中則為52%。

大腸癌是美國最常見的癌症之一，死亡率僅次於肺癌，防癌協會估計，2023年將有15萬3000人被診斷出大腸癌，其中50歲以下1萬9500人。

防癌協會研究小組說，幾十年來，大腸癌罹患率以及死亡率不斷下降，主要因篩檢 密度增加、治療方法改善，吸菸等風險因素下降，但近年來罹患者年輕化以及晚期才診斷出，這兩大趨勢讓醫界驚心。

醫生至今不解一經診斷就已達末期的原因，年輕人較晚期才診斷出，則可能是腹部疼痛、便血、意外減重等病兆被誤判為年輕族群常患的毛病。

波士頓丹娜-法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)大腸癌中心華裔主任Kimmie Ng說，大腸癌整體改進的趨勢，因患者年輕化的逆趨勢影響，而緩慢了下來。「愈來愈多診斷出罹癌的患者，病情可能已無法挽回。」

好萊塢男星「黑豹」主角查德威克鮑斯曼年僅43死於結腸癌，引起大眾注意。(Getty Images)

通常65歲和74歲之間的人最常被診斷出大腸癌，但50歲以下罹患比率上升快速，2020年好萊塢男星「黑豹」主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)年僅43死於結腸癌，引起大眾注意。

癌患年輕化的原因可能包括飲食不健康、酒精飲料過量、運動量不夠，但腫瘤專家認為，這些都不能完全解釋；有人認為環境改變，造成人體內微生物群(microbiome)結構改變，可能也是風險因素。

Kimmie Ng說，「我看到許多生活型態很健康的年輕人，還是被診斷出已經轉移的結腸癌，一定有些環境因素值得深入探究。」

鑒於此一趨勢，ACS和政府顧問小組近年來也建議把篩檢年齡從50歲降為45歲。

以族群來分，阿拉斯加原住民 、美洲印第安人和非裔較其他族裔罹患大腸癌的機率及死亡率都高。從性別看，則男性高於女性。