拜登提名蘇維思出任勞工部長 讚她「經驗豐富的領袖」

現任聯邦勞工部副部長蘇維思，28日被拜登總統提名為勞工部長。這項提名任命尚須參院同意。(美聯社)

拜登 總統28日提名 現任勞工部 副部長蘇維思(Julie Su)出任勞工部長，若獲國會同意，她將成為拜登政府首位亞裔、也是首位華裔內閣首長。

通過前先當代理部長

蘇維思將取代即將離職的現任部長華爾希(Marty Walsh)出任勞工部長的傳聞已久，拜登28日正式對外宣布；華爾希計畫3月卸任，轉而領導國家冰球聯盟球員協會(National Hockey League Players' Association)。

拜登在聲明稿中，讚許蘇維思是經得起考驗且經驗豐富的領袖，她將繼續建造更強勁、更堅韌、更具包容性的經濟，為民眾提供公平的工作報酬與平等的出人頭地機會。

拜登期待與蘇維思持續合作，建造一個為勞工服務的經濟體；拜登期望參院能盡快通過這一提名案，讓「我們為勞工完成任務」；參院通過提名案之前，蘇維思將擔任代理勞工部長。

精通中文與西班牙文

服務業雇員國際工會(Service Employees International Union)以及全國教育協會(National Education Association)已表態支持蘇維思的提名案。

民權律師蘇維思2021年7月出任勞工部副部長，曾任加州勞工與勞力發展廳廳長，通中文與西班牙文。

亞太裔團體黨團力拱

拜登目前是過去20多年來，唯一沒有亞裔內閣層級閣員的總統，眾院亞太裔黨團和其他亞太裔倡議團體長期施壓拜登提名蘇維思出任勞工部長；副總統賀錦麗(Kamala Harris)與美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)也是亞裔，但兩人不領導部會。

共和黨籍前加州州眾議員凱利(Kevin Kiley)曾與加州州長紐森(Gavin Newsom)競選州長失利，他批評蘇維思的提名案是「明顯的失敗例證」。

凱利說：「拜登總統考慮曾監督加州卻搞得一團亂的蘇維思出任勞工部長，簡直可怕，考量她在加州的作為，我想不到任何比她更失格的人選。」

蘇維思獲提名出任勞工部長前擔任該部副部長職位的提名案，2021年獲得參院以50票比47票通過；媒體報導，蘇維思當年在華爾希獲得提名之前，也曾是被考慮的人選。