我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

全美1/5背學貸 過半欠款不到2萬 學者：欠越少越還不起

編譯尤寶琪／綜合28日電
聯邦學貸資助許多人完成大學以上的學位，進入職場工作賺錢，但不是人人都能繳完學貸。(美聯社)
聯邦學貸資助許多人完成大學以上的學位，進入職場工作賺錢，但不是人人都能繳完學貸。(美聯社)

全美五分之一人身背學貸，過半借款人欠款低於2萬元，經濟學家表示，欠越少的越還不起，因為可能未完成學業影響就業和賺錢能力。

上大學成本飆升，入學率提高、聯邦貸款體系變動加上勞力市場對證書的需求以及工資增長低，導致全美五分之一的人背有學貸，在這總額高達1.6兆元的聯邦貸款中，大額貸款占了40%，僅約13%的學貸是低於2萬元，但小額貸款的人數卻占多數，有53%的借貸人學貸不到2萬元，三分之一的借貸人學貸低於1萬元。僅有7%的借貸人學貸超過10萬元。

聯邦準備理事會的經濟學者表示，小額貸款借貸人可能因為沒能完成學業，進而影響賺錢能力，因此還不起貸款。反之，高額貸款的人通常較能及時還款，可能與較高的教育水平和收入能力有關。

另外，有過半未償還學貸借貸人來自私立學校，其中營利性大學占了17%。聯準會數據顯示，就讀營利性大學的人較難償還學貸，逾四分之一營利性大學借貸人會拖欠還款。聯準會經濟學者解釋，就讀營利性大學成本高但回報率低，會產生不良學貸與還款結果。

根據聯邦國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)，碩士學位學貸一直都是聯邦貸款成長的主力，2010-11學年到2017-18學年期間，學士學位學貸減少了150億元，碩士學貸則是增加了23億元。

根據聯準會資料，全美25歲至34歲的人普遍都背有學貸，67%的人不滿40歲，57%的債務是來自40歲以下的借貸人。過去20年成長最快的學貸借款人則是非裔和50歲以上學生。中等收入家庭學貸約為7萬6400元，僅有7%的借款人生活在貧困線以下。

全美學貸沉重問題眾所皆知，拜登政府就此提出學貸款減免計畫，最高可減免1萬元學貸，Pell Grants助學金者則每人最高可減免到2萬元。雖然最高法院暫緩此計畫，但同意延後還款期限，從原本的2023年1月到延長後的2023年6月30日甚至更久。

聯邦學貸資助許多人完成大學以上的學位，進入職場工作賺錢，但不是人人都能繳完學貸。...
聯邦學貸資助許多人完成大學以上的學位，進入職場工作賺錢，但不是人人都能繳完學貸。(美聯社)

學貸 貸款 聯準會

上一則

SpaceX發射二代迷你星鏈衛星 首批21顆升空

下一則

學貸豁免辯論 保守派大法官質疑拜登政府越權 傾向推翻

延伸閱讀

洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路

洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款
白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok 加拿大政府也禁

白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok 加拿大政府也禁

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」