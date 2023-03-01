全美1/5背學貸 過半欠款不到2萬 學者：欠越少越還不起

聯邦學貸資助許多人完成大學以上的學位，進入職場工作賺錢，但不是人人都能繳完學貸。(美聯社)

全美五分之一人身背學貸 ，過半借款人欠款低於2萬元，經濟學家表示，欠越少的越還不起，因為可能未完成學業影響就業和賺錢能力。

上大學成本飆升，入學率提高、聯邦貸款 體系變動加上勞力市場對證書的需求以及工資增長低，導致全美五分之一的人背有學貸，在這總額高達1.6兆元的聯邦貸款中，大額貸款占了40%，僅約13%的學貸是低於2萬元，但小額貸款的人數卻占多數，有53%的借貸人學貸不到2萬元，三分之一的借貸人學貸低於1萬元。僅有7%的借貸人學貸超過10萬元。

聯邦準備理事會的經濟學者表示，小額貸款借貸人可能因為沒能完成學業，進而影響賺錢能力，因此還不起貸款。反之，高額貸款的人通常較能及時還款，可能與較高的教育水平和收入能力有關。

另外，有過半未償還學貸借貸人來自私立學校，其中營利性大學占了17%。聯準會 數據顯示，就讀營利性大學的人較難償還學貸，逾四分之一營利性大學借貸人會拖欠還款。聯準會經濟學者解釋，就讀營利性大學成本高但回報率低，會產生不良學貸與還款結果。

根據聯邦國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)，碩士學位學貸一直都是聯邦貸款成長的主力，2010-11學年到2017-18學年期間，學士學位學貸減少了150億元，碩士學貸則是增加了23億元。

根據聯準會資料，全美25歲至34歲的人普遍都背有學貸，67%的人不滿40歲，57%的債務是來自40歲以下的借貸人。過去20年成長最快的學貸借款人則是非裔和50歲以上學生。中等收入家庭學貸約為7萬6400元，僅有7%的借款人生活在貧困線以下。