歐洲太空總署 擬設「月球時區」 讓探月任務更方便

歐洲太空總署擬制定一套可以相互聯繫並獨立於地球之外的「月球時區」，以整合月球通訊和導航系統，有助於完成探月任務。(美聯社)

歐洲太空 總署(ESA)27日發布一份聲明表示，由於近年來國際間陸續進行數十項探月任務，有關單位正在研究如何在月球「計時」，制定一套可以相互聯繫並獨立於地球之外的「月球時區」，以整合月球通訊和導航系統，有助於完成探月任務。

ESA去年底在荷蘭舉行的一場會議上，首次提出制定「月球時區」的計畫，與會者一致認為迫切需要建立「共同的月球參考時間」；歐洲太空總署導航工程師喬丹 奴(Pietro Giordano)透過聲明表示：「現在正是為實現此一目標，推動國際間共同努力的時候。」

根據ESA官員表示，截至目前為止，每一次探月任務，都是根據地球時區進行，但隨著月球表面繞行太陽的變化，地球時區已非執行探月任務的長久之計。

美國國家航空暨太空總署(NASA )在設計和建造國際太空站時，因為沒有自己的時區，只好協調世界時間(UTC)運行，UTC是根據原子時鐘精心設計，有助於縮小NASA和加拿大太空總署之間的時差，以及和俄羅斯、日本、歐洲等其他太空合作計畫。

制定國際公認的月球時區將使得執行探月任務更加容易，尤其有越來越多國家甚至私人企業計畫將人類送往月球；NASA在闊別半個多世紀後，展開首次的載人登月任務，最快2025年登陸月球。

根據ESA表示，研擬月球時區的國際團隊正在討論是否成立一個負責建立並維護月球時區的專屬機構，因為月球上的時鐘比地球上的時鐘每天約快56微秒，而且更複雜的是，月球表面的時間速度與月球軌道的時間速度不同。

ESA在聲明中表示，「這是一個相當大的挑戰，因為一個月球日相當於29.5個地球日，但只要完成月球時區的制定，未來也可以為其他星球制定時區」。