3個月23死 美東頻傳鯨魚死亡 疫情網購竟也是「間接殺手」

「紐約時報」報導,2022年12月至今,美東沿岸已有23頭死亡鯨魚被沖上岸,科學家怪船行肇禍、氣候變遷 和疫情 期間過度線上消費也成為間接的因素。

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA),自2022年12月初起,共有23頭死亡鯨魚被沖上岸,其中有12頭是出現在紐約和新澤西 沿岸。儘管往年出現過更高的死亡數量,但在這麼短時間內出現大量死亡,仍讓科學家憂心。

科學家認為,死亡率與鯨魚數量回升、氣候變遷、船行肇禍,甚至是疫情間暴漲的網路消費等多個因素有關。

在1985年以前仍可以合法獵捕的鯨魚數量,經過數十年來在大西洋和汙染嚴重的哈德遜河(Hudson River)等支流的清理努力下,已經回升。氣候變遷和海洋暖化則是讓鯨魚和牠們愛吃的鯡魚,遷徙到更靠近海岸生活和覓食。

另外,新冠疫情爆發,民眾改上網購物,貨運量成長創新高,讓紐約和新澤西港口在去年成了全美最繁忙的港口,貨運商為此改用更大型貨船,並改變航線來因應激增需求。

根據紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey),2022年貨運量較2019年成長了27%,同時也有更多船隻為了取回空貨櫃而開始頻繁往返沿岸。

多項因素結合在一起,導致鯨魚遭船舶撞傷的機率增加。儘管NOAA在去年提議給船舶設速限,好給鯨魚更多時間來避開船隻,但仍改變不了鯨魚會跟著食物來源移動的事實。

「鯨魚出現時,」鯨魚研究組織Gotham Whale執行董事西斯韋達 (Paul Sieswerda)表示:「你只能禱告不要發生碰撞。」

另有人指控離岸風力為導致鯨魚死亡的主因,反離岸風力者表示,能源公司繪製海底地圖的聲納或採樣的噪音可能是導致鯨魚死亡的原因;但NOAA和海洋哺乳動物委員會(Marine Mammal Commission)表示,並無證據支持此說法。