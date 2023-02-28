「媽的」稱霸演員工會獎 吳漢章憶當年：製片曾說亞裔不賣座

影片「媽的多重宇宙」在演員工會獎的頒獎典禮奪得多項大獎，圖為楊紫瓊(右一)、吳漢章(右三)及片中演員慶祝獲獎。(路透)

演員工會獎(SAG)頒獎典禮26日落幕，亞裔演員 大放異彩，女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)和男星關繼威(Ke Huy Quan)分別奪下女主角和男配角的殊榮，同時代表「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere)領獎的資深華裔演員吳漢章(James Hong)，在台上發表得獎感言時，從好萊塢 過往忽視亞裔，到如今亞裔上台得獎，敘述亞裔一來走來的艱辛歷程，感動台下觀眾，並引起社群媒體熱議。

「媽的多重宇宙」獲得最佳整體演出獎，代表領獎的吳漢章在台上發表獲獎感言，直指好萊塢長期以來忽視亞裔演員，吳漢章回憶自參與克拉克·蓋博(Clark Gable)電影 開啟個人職業演員生涯以來，好萊塢對亞裔存有的差別待遇。

吳漢章並以描述20世紀初中國農民的電影「大地」(The Good Earth)為例說明，「片中(華人)主角由白人演員飾演，白人演員眼睛得用膠帶貼住，以模仿華人模樣、模仿華人講話，因為製片人覺得亞裔演員不夠好，他們沒有票房價值。」隨即吳漢章一臉正經驕傲地表示「但是看看我們現在(的表現)」，一席話感動台下觀眾報以熱烈掌聲，同時也在社群媒體引起熱烈討論。

本屆演員工會獎，「媽的多重宇宙」在六個電影獎項中包辦四個，成為最大贏家，其中女主角楊紫瓊和男配角關繼威雙雙創造歷史，成為首位獲得演員工會獎女主角和男配角的亞裔演員。楊紫瓊在得獎時表示：「(得獎)不僅僅是為了我個人，也是給每一個跟我長得像的(亞裔)小女孩。」

高齡94歲的吳漢章是好萊塢史上最多產的演員之一，在長達70年的演員生涯，拍攝超過700部電影，但他從不諱言亞裔演員在娛樂圈面臨的阻力，也是亞裔戲劇團體「東西方玩家組織」(East West Players)創始會員之一，該組織旨在為亞裔發聲。