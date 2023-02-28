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罕見 阿拉巴馬夫婦2年生2對雙胞胎 2男兩2好幸福

編譯俞仲慈／綜合27日電
阿拉巴馬州的布蘭妮與法蘭基·艾爾巴夫婦，兩對雙胞胎，一家六口，其樂融融。(取自阿拉巴馬州大學推特)
阿拉巴馬州的布蘭妮與法蘭基·艾爾巴夫婦，兩對雙胞胎，一家六口，其樂融融。(取自阿拉巴馬州大學推特)

阿拉巴馬州一對年輕夫妻，現年28歲的布蘭妮·艾爾巴(Britney Alba)和26歲的法蘭基·艾爾巴(Frankie Alba)自兩年前生下一對雙胞胎男童後，相隔僅14個月，又在去年10月迎來第二對雙胞胎女嬰，短短兩年內，兩口之家變成六口之家，實在非常罕見。

艾爾巴夫婦日前應邀參加ABC電視晨間節目「早安美國」(Good Morning America)，布蘭妮回憶起第二次懷孕的情況表示：「法蘭基和我沒有懷孕打算，但卻發生了，我們一發現懷孕，就去做超音波檢查。」結果令人不敢置信。

儘管雙方家族成員從未有過雙胞胎，但是這對年輕夫妻卻在兩年內接連生下兩對雙胞胎。第一對雙胞胎屬於「單絨毛膜+雙羊膜囊」(MoDi)同卵雙胞胎，共用一個胎盤但各有羊膜囊；至於第二對雙胞胎是「單絨毛膜+單羊膜囊」(MoMo)同卵雙胞胎，共用一個胎盤和羊膜囊。

布蘭妮表示「連續出現同卵雙胞胎已屬罕見，更何況我的雙胞胎，因為MoMo雙胞胎僅占所有雙胞胎1%，真的非常罕見。」

根據「婦產科學雜誌」(Journal of Perinatology)研究估算，每1萬次懷孕會出現一次MoMo雙胞胎，另外也有研究發現MoDi雙胞胎發生率僅占所有懷孕的0.3%。

不過MoMo雙胞胎共用胎盤和羊膜囊，容易造成出血和臍帶纏繞危險，屬於高風險懷孕，因此布蘭妮懷孕至25周，即前往伯明罕阿拉巴馬州立大學婦嬰中心住院，安胎達50多天後，於去年10月25日生下雙胞胎女嬰，接著女嬰又移至新生兒重症加護病房住院數周，終於在年底12月7日第一次回到家。

全家三女三男，熱鬧歡樂。法蘭基表示：「生活確實發生巨大又快速的變化，但對我們來說也是莫大的祝福，我們期待孩子們的未來。」

阿拉巴馬州

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