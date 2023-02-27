ChatGPT寫書速成 200電子書上架 AI代筆恐氾濫

許多人利用ChatGPT幫助寫作，在短短幾小時內就生出一本30頁的電子書，很可能導致這類AI生成的作品淹沒電子書網站。 (本報系資料庫)

直到不久前，許多有作家夢想的人只能空做白日夢，對實現夢想不抱希望，但自從ChatGPT 出現後，他們看到了實現夢想的機會。運用這套人工智慧(AI )軟體，他們可以在幾小時內就生出一本30頁的電子童書、理財著作減肥指南，並上架到亞馬遜 販售。

路透報導，去年11月首次亮相的ChatGPT，以其能立即創造出具說服力文章的能力，為矽谷和其他領域帶來震撼影響。

利用ChatGPT 數小時完成一本書

截至2月中旬，亞馬遜的Kindle商店上已有逾200本電子書將ChatGPT列為作者或共同作者。亞馬遜甚至為此開闢新專區，裡面所有書籍都是ChatGPT撰寫的。

但由於ChatGPT本身的性質和許多作者不會誠實揭露自己用過它，幾乎不可能完整計算出有多少書是由AI所寫的。消費者對ChatGPT的快速採納，已刺激投資人瘋狂將資金投入專注研究AI的新創公司，並為陷入大量裁員陰霾的科技公司帶來新目標。例如微軟垂死的搜尋引擎Bing在展示與ChatGPT的整合後，本月獲得許多媒體的吹捧報導。

但在此前，外界對ChatGPT的可靠性充滿擔憂，因為這套軟體學習寫作的方式，是透過掃描數百萬頁的現有文本。並且數小時就能完成一本書。

CNET實驗：抄襲多、很多需更正

科技新聞網站CNET在停用這套軟體前對其做了實驗，結果發現許多需要更正和明顯抄襲處。

不過，ChatGPT似乎準備好顛覆古板的圖書產業，因為一些想賺快錢的準小說家和心靈大師正轉向這款軟體，以協助他們製作AI撰寫的電子書，並透過亞馬遜的Kindle自助出版部門出版。插畫童書是這些作家的最愛。在YouTube、TikTok和Reddit上已冒出數百種教學，教人如何短短幾小時就製作出一本書，主題包括致富秘訣、減肥指南、程式設計教學和食譜。

美國作協憂心：許多作家 將會失業

美國作家協會執行總監拉森柏格表示：「這是我們真正需要擔心的事，這些書將氾濫到市場上，許多作家將會失業。」她說，雖然自古以來就會有人找人代筆，但透過AI自動化代筆，將使寫書從技能變成一種商品。