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ChatGPT接管華爾街? 美銀行紛限制或禁用

編譯徐薏茹／綜合26日電
許多華爾街銀行正在限制或禁止使用AI機器人。(路透)
許多華爾街銀行正在限制或禁止使用AI機器人。(路透)

聊天機器人ChatGPT等人工智慧(AI)科技正崛起，曾經難以實現自動化的債券與商品市場可能也將被AI接管，華爾街職員的未來看似黯淡無光，但事實上，包括摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)等華爾街銀行正在限制或禁止使用AI機器人，嘗試該科技的交易員和其他專家很快便發現，AI機器人雖然能使部分單調的工作加快，但過程並非完美無缺。

準確性待評估 過程非完美無缺

一名銀行銷售員在他的個人設備使用ChatGPT的搜尋引擎獲取一名客戶的概況資料，ChatGPT完成任務的時間比在網路上仔細搜索的時間還要短，但該銷售員表示，ChatGPT生成的資訊無法用於內部報告，而且還必須交叉核對其準確性。

一名石油交易員使用ChatGPT的其中一個版本撰寫原油前景的研究紀要，交易員表示內容不錯，但資訊已經過時，必須修改。

台北的一名股票交易員利用ChatGPT編寫美國收益的關鍵要點，雖然省去單調乏味的複製貼上工作，但他仍然依靠自己編寫的要點做投資決策。

彭博情報(Bloomberg Intelligence)的分析師泰伯(Larry Tabb)認為隨著科技持續進步，總有一天這些機器將超越人類思考，但他表示監管單位將決定最終結果，包括證券交易委員會(SEC)，「可以從AI收集見解與分析並編製進電腦，但黑箱交易模式通常不會被華爾街認可，因為你並不知道為何做出此交易決定。」

1000個數學題 得分低於60%

目前華爾街面臨的問題之一，包括ChatGPT的數學運算能力。

1月初亞利桑納州立大學一助理教授向ChatGPT 提問1000個數學應用題，結果得分略低於60%。之後的更新便著重改善這一點。

公司收益對AI機器人來說似乎也是個難題，本月稍早微軟發布新產品時，微軟公司的Bing聊天機器人在展示中產生錯誤的收益數據。

憂數據安全 仍有一段長路要走

此外還有其他潛在棘手問題，例如數據安全。目前要使用ChatGPT仍有很長一段路要走，三名華爾街的高級交易管理層人員表示，他們公司的業務並未使用此科技。

ChatGPT AI 華爾街

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