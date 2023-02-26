團結共同對付中國 兩黨共識正在消散

共和、民主兩黨都追求重大法案以反制來自中國的威脅，但對該採什麼步驟對付中國卻沒有共識。圖為蓋拉格(右)與眾院「對中國特別委員會」成員訪問紐約曼哈頓華埠。(記者顏嘉瑩／攝影)

共和、民主兩黨都追求重大法案以反制來自中國的威脅，但新國會開議才幾周，兩黨對該採什麼步驟對付中國沒有共識，另許多共和黨 國會議員想用對中議題當成武器來對付拜登 總統，所以共識遭逢政治阻礙，正在消散。

紐約時報25日報導，兩黨在國會除對付中國以外都嚴重分裂；眾院及參院兩黨領袖以對付中國擴軍、加深與俄國關係、不斷擴張的經濟等威脅，設法保持國會團結。

但本月初一具中國偵察氣球 飄過美國，共和黨大團結，愈來愈尖刻批評拜登，讓兩黨最後能團結的議題也告傾覆；共和黨指斥拜登「對中國軟弱」，意味兩黨想達成共識，就對付中國達成一致行動，前途愈形黯淡。

眾院「對中國特別委員會」民主黨首席成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi，伊利諾州)表示，可以說氣球事件發生，感覺上某些人抓住事件當大好機會，砲轟拜登總統；不論拜登做什麼，他們基本上都說拜登對中國共產黨軟弱，無法保護美國，政治之任性，由此可證。

政治氛圍如此，只剩少數議題吸引足夠的兩黨興趣，有機會在國會挺進，包括立法禁止總部在北京的社媒平台抖音(TikTok)；立法禁止中國購買農地等農用房地產，尤其在敏感軍事基地附近；以及限制美國高科技產品出口中國、投資中國。

國會議員表示，當前國會分裂，要想克服障礙達成對中立法，這些可稱重要因素；但紐時認為，僅如此範圍有限，且主要採守勢，相形廉價。專家指出，上述事項，選民不會有深刻感受，很難在2024年選戰吃得開。

美中競爭研究員庫柏(Zack Cooper)表示，共和黨不願讓主政的民主黨看來大勝，但共和黨該用什麼立法來達成目的，他瞧不出來；未來兩年用在處罰共產中國，應比專注於投資美國，可著墨之事要多得多。

今年伊始，兩黨合作對付中國的力道似乎還很強，例如團結起來設立中國問題特別委員會、立法禁止戰略石油儲備出口給中國；偵察氣球掠過美國，譴責中國法案在國會一致通過，共和黨高層決定：不顧很多右派的吵嚷，不想趁此機會斥責拜登。