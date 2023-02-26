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日媒：蔡英文8月前訪美 台北外交部：揣測且與事實不符

編譯茅毅／綜合25日電
眾院「對中國特別委員會」主席蓋拉格（左）本月密訪台灣，與中華民國總統蔡英文（右）合影。（對中國特別委員會提供）
眾院「對中國特別委員會」主席蓋拉格（左）本月密訪台灣，與中華民國總統蔡英文（右）合影。（對中國特別委員會提供）

日本產經新聞25日引述多位台灣當局相關人士的說法，獨家報導指稱，獲悉蔡英文總統確定在8月前訪問美國的方向，已為此和美方進行協調。倘若成行，將是她自2019年7月過境美國紐約及丹佛，出訪台灣中南美洲邦交國的「自由民主永續之旅」以來，首次訪美。

中華民國外交部表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能等，「這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符」。如果有蔡英文出訪的具體規畫，會適時主動對外說明。

該報導發自產經新聞的台北支局長矢板明夫，提到蔡英文將於明年5月卸任，訪美做為蔡政府「外交成果的集大成」之舉，旨在展現台美關係的緊密。由於預料不樂見台美拉近關係的中國將對此強烈反彈，因此台美雙方正研究她訪美的時間點及形式等細節。

根據相關人士，目前浮上檯面的蔡英文訪美方案共有三種。其一為受邀出席她母校美國康乃爾大學主辦的活動，採取發表演說的形式。已故的前總統李登輝於1995年6月曾在康大演說，有此先例。

第二種是採取參與美國智庫主辦的活動形式。近年來，蔡英文以線上方式參與美國智庫主辦的論壇活動，並且發表演說。

第三種是以蔡英文過境美國的方案，參加預定8月舉行的巴拉圭新任總統就職典禮。南美洲國家巴拉圭為台灣現有的14個邦交國之一，她也曾出席該國現任總統阿布鐸就職儀式。

報導內容說，無論採取前述哪種訪美形式，蔡英文均預定與美重要人士進行非正式會談。

報導說，民進黨相關人士表示，台灣海峽附近的軍事緊張正加劇，如果蔡英文這次訪美成行，可以確認現在美國重視台灣的立場，這會成為一個很大的定心丸。

報導內容也提及，值此美中與兩岸關係惡化之際，倘若蔡英文順利訪美；主張「台灣是中國一部分」的北京勢必強烈反彈，恐怕也可能採取反制措施。

蔡英文 邦交 中華民國

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